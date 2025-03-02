Gaziantep'te 'Boncuk' İsimli Deve Yavrusuna Sevgi Dolu Bakım

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 'Boncuk' Mucizesi
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 10 gün önce dünyaya gelen ve annesi tarafından sahiplenilmeyen 'Boncuk' isimli deve yavrusu, bakıcılarının özverili çalışmalarıyla büyütülüyor. Yavru devenin bakımını üstlenen deneyimli bakıcı Hasan Avcı, yaklaşık 20 yıldır parktaki hayvanların bakımını üstleniyor.
Boncuk'un Sevimliliği Herkesi Büyülüyor
'Boncuk', biberonla beslenerek büyürken, bakıcısının peşinden bir an bile ayrılmıyor. Parkın adeta maskotu haline gelen yavru deve, sürekli ilgi isteyen bir yapıya sahip. Avcı, yavru ile ilgili, "Boncuk diye çağırınca koşarak geliyor. Biz beslediğimiz için bizi annesi sanıyor. Hayvanlarla ilgilenmek, bakmak çok güzel bir duygu. Stresi alıyor" Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, doğum yapmış olan anne devenin "acemi annelik" yaşadığını ve yavrusuna bakmadığını belirtti. Özsöyler, Boncuk'un sabah, öğle ve akşam toplamda 4 litre sütle beslendiğini, aşılarının yapıldığını ve genel durumunun hızla düzeldiğini ifade etti. Boncuk, sadece bakıcıları için değil, tüm ziyaretçiler için de neşe kaynağı haline gelmiş durumda. "Herkesin ilgisini çekiyor ve mutluluğumuza katkıda bulunuyor" Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 10 gün önce dünyaya gelen ve annesinin ilgilenmediği "Boncuk" isimli deve yavrusunun bakımını bakıcıları üstlendi. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 10 gün önce dünyaya gelen ve annesinin ilgilenmediği "Boncuk" isimli deve yavrusunun bakımını bakıcıları üstlendi.
Acemi Anneliğin Sonucu: Boncuk
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, doğum yapmış olan anne devenin "acemi annelik" yaşadığını ve yavrusuna bakmadığını belirtti. Özsöyler, Boncuk'un sabah, öğle ve akşam toplamda 4 litre sütle beslendiğini, aşılarının yapıldığını ve genel durumunun hızla düzeldiğini ifade etti.
Boncuk, sadece bakıcıları için değil, tüm ziyaretçiler için de neşe kaynağı haline gelmiş durumda. "Herkesin ilgisini çekiyor ve mutluluğumuza katkıda bulunuyor" Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 10 gün önce dünyaya gelen ve annesinin ilgilenmediği "Boncuk" isimli deve yavrusunun bakımını bakıcıları üstlendi. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 10 gün önce dünyaya gelen ve annesinin ilgilenmediği "Boncuk" isimli deve yavrusunun bakımını bakıcıları üstlendi.
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 10 gün önce dünyaya gelen ve annesinin ilgilenmediği "Boncuk" isimli deve yavrusunun bakımını bakıcıları üstlendi.
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 10 gün önce dünyaya gelen ve annesinin ilgilenmediği "Boncuk" isimli deve yavrusunun bakımını bakıcıları üstlendi.