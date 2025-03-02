Gaziantep'te 'Boncuk' İsimli Deve Yavrusuna Sevgi Dolu Bakım

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 'Boncuk' Mucizesi

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 10 gün önce dünyaya gelen ve annesi tarafından sahiplenilmeyen 'Boncuk' isimli deve yavrusu, bakıcılarının özverili çalışmalarıyla büyütülüyor. Yavru devenin bakımını üstlenen deneyimli bakıcı Hasan Avcı, yaklaşık 20 yıldır parktaki hayvanların bakımını üstleniyor.

Boncuk'un Sevimliliği Herkesi Büyülüyor