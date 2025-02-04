Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Erdoğan'dan Gençlere ve Kadınlara Gece Müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizde tarım ve hayvancılığın güçlendirilmesi için yeni destek programını açıkladı. Son yapılan kabine toplantısının ardından, özellikle gençler ve kadınlar için önemli bir kredi müjdesi verildi. Ziraat Bankası aracılığıyla, ilk defa hayvancılık yapacak bu gruba, iki yıl boyunca ödemesiz kredi desteği sağlanacak.

Genç ve Kadınlara Kredi Desteği

Tarım sektörünü canlandırma amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar hızla sürmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yeni destekle ilgili olarak, uygun şartları taşıyan kadın ve genç girişimcilere 270 bin lira tutarında düşük faizli kredi verileceğini açıkladı. Bu kredi ile birlikte hayvanların bakım ve beslenme giderlerinin karşılanması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kırsaldaki aile işletmelerini desteklemek, gençlerimize ve kadınlarımıza fırsatlar sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu projeyle hem üretimi artıracak hem de tarımın kadim geleneğini genç nesillere aktarmayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kadınlara 2 Yıl Geri Ödemesiz Kredi İmkanı

Hayvancılık alanında girişimciler, Ziraat Bankası’ndan iki yıl ödemesiz kredi alma şansına sahip olacak. Bu destek, hayvancılık faaliyetlerinin hayata geçirilmesine büyük katkı sağlamayı hedefliyor. Üreticiler, bu krediden yararlandıklarında TARSİM aracılığıyla hayvanlarını sigortalatma imkanı da bulacak ve sigorta bedeli devlet tarafından karşılanacak.

Kredi Desteğine Ek Hayvan Sigortası

Hayvancılıkta karşılaşılan zorlukların azaltılması ve çiftçilerin güven altında hissetmesi için çıkarılan bu yeni düzenleme, hayvan üretiminin daha güvenli yapılmasına yardımcı olmayı vaat ediyor. TARSİM kapsamındaki sigorta, üreticileri çeşitli risklere karşı korumak amacıyla tasarlandı. Ayrıca, üreticilerin 1 yıllık bakım ve beslenme giderlerinin de devlet tarafından sağlanacağı ifade edildi. Bu destek, kırsal kalkınma ve genç- kadın istihdamı açısından son derece kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.