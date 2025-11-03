Yalova Termal'de Kış Sezonu: Tesisler Yüzde 80 Dolulukla Giriyor

Sezona hazırlık ve kapasite

Yalova'nın Termal ilçesi, Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde olduğu gibi yeni kış sezonunda da hem yerli hem yabancı turistlerin tercihi olmaya devam ediyor. Merkeze 12 kilometre uzaklıktaki ilçede, Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 17 tesis ile belediye belgeli işletmelerin oluşturduğu, toplam 5 bin yatak kapasiteli tesisler sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Ara ve yarıyıl tatilleri hareketlendirecek

Tesisler özellikle 10-14 Kasım tarihleri arasındaki ara tatil ile 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasındaki yarıyıl tatilinde öğrenci ve aileleri ağırlamaya hazırlanıyor. Şimdiden yüzde 80 rezervasyona ulaşan işletmelerin, tatil dönemleriyle birlikte doluluk oranlarını daha da yükseltmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı işletmesi ve tarihi miras

Yaklaşık 3 bin 600 dönüm üzerine kurulu Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesinde rezervasyonlar %80'lere ulaşmış durumda; ara ve yarıyıl tatilleriyle birlikte %90'ların üzerine çıkması öngörülüyor. İşletme Müdürü Mehmed Burhan Topsöğüt, doğayla iç içe yürüyüş yolları, hamam, havuz ile mide, göz ve ayak suları ve memba alanlarındaki tüm çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

Tarihi önem ve şifa geleneği

Topsöğüt, tesisin tarihten gelen bir değer olduğunu vurgulayarak kaplıcanın yaklaşık 4 bin yıldır kullanıldığını ve bilinen tarihinin 1700 yıllık olduğunu söyledi. Konstantin döneminden başlayarak Kurşunlu Hamamı'nın yaptırılması, Sultan Abdülmecit'in annesi için tedavi amacıyla gelişi, Sultan 2. Abdülhamid dönemindeki restorasyon (1900) ve Atatürk'ün ziyareti gibi tarihî noktaların bölgenin sağlık turizmi kimliğini güçlendirdiğini belirtti.

Beklenen doluluk ve ziyaretçi profili

Topsöğüt, yaz sezonunu yaklaşık yüzde 50-60 dolulukla geçirdiklerini, kış sezonunda ise doluluk oranlarında yüzde 20-30 artış beklediklerini kaydetti. Şu an yüzde 70-80 doluluk oranlarını yakalamaya başladıklarını, hafta sonları daha yoğun talep gördüklerini ve okulların tatil olduğu dönemlerde doluluğun yüzde 100'e ulaştığını ifade etti. İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya gibi yakın illerden yoğun günübirlik ziyaretçi akını da sürüyor.

Özetle, Yalova Termal, tarihi mirası ve tamamlanan tesis çalışmalarıyla kış sezonuna güçlü giriyor; ara ve yarıyıl tatilleri bölgeye ilave rezervasyon getirmeye devam edecek.

