32’li tuvalet kağıdında görülmemiş kampanya! Bu kampanya ile tuvalet kağıdı kapış kapış gidecek

Ard arda gelen zamlardan bıktıysanız, temel ihtiyaçlarınızdan bir tanesini uygun fiyata almak istiyorsanız tam olarak olarak size göre bir kampanya başlatıldı. Tuvalet kağıdında resmen dip fiyat politikası uygulanacak. Pes peşe gelen zamları tanımayan o market 32'li tuvalet kağıdını öyle bir fiyata düşürdü ki, bu fiyata bir daha tuvalet kağıdı almanıza imkan yok.

EN UYGUN TUVALET KAĞIDI 2023

Tüm büyük marketler pes peşe indirim haberleri verirken Migros market zincirleri resmen bomba niteliğinde bir kampanyayı müşterisine duyurdu. Viva tuvalet kağıdının 32'lisini sadece 134,90 TL’ye satacak olan Migros marketlerin önünde resmen izdiham yaşanacak.

Tuvalet kağıdı fiyatlarına gelen zamlardan sonra Migros resmen bu zamlara karşı çıkan kampanyasıyla tüm vatandaşların kalbini kazanmayı hedefliyor. 32'li tuvalet kağıdını 139,90 TL fiyatına satan Migros'un önünde kuyruklar oluşacak.