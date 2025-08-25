DOLAR
40,99 0,36%
EURO
48,01 0,65%
ALTIN
4.445,09 -0,3%
BITCOIN
4.589.109,97 0,63%

32'nci Altın Koza'da Onur Ödülleri Meral Orhonsay ve Mehmet Aslantuğ'a

32'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Onur Ödülleri, Meral Orhonsay ve Mehmet Aslantuğ'a 25 Eylül'de takdim edilecek.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 15:43
32'nci Altın Koza'da Onur Ödülleri Meral Orhonsay ve Mehmet Aslantuğ'a

32'nci Altın Koza'da Onur Ödülleri Meral Orhonsay ve Mehmet Aslantuğ'a

Onur Ödülleri sahipleri festival komitesi tarafından açıklandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından 22-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin 32'ncisi kapsamında, festival komitesinden yapılan açıklamada "Onur Ödülleri"nin sahiplerinin belirlendiği duyuruldu.

Bu yıl ödüller, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Meral Orhonsay ile beyaz perdeden televizyona uzanan Mehmet Aslantuğ'a verilecek.

Ödüller, festival programı çerçevesinde 25 Eylül Perşembe günü düzenlenecek etkinlikte sahiplerine takdim edilecek.

İLGİLİ HABERLER

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
2
41 kere maşallah sözünün gizemi ortaya çıktı! Meğer bu yüzden deniyormuş
3
Erzurum Müzesi'nde Karaz Kültürü Sergisi: 5 bin 500 yıllık miras
4
Sakarya'nın Kocaali İlçesinde Sis Bulutu Etkili Oldu
5
Adana'da 'Annemin Sandığından Defilesi' Göz Kamaştırdı
6
TCDD Yüksek Maaşlı Personel Alım ilanı Az Önce Geldi! 21 İlde Çok Sayıda İşçi Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar Açıklandı
7
9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan