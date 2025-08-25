32'nci Altın Koza'da Onur Ödülleri Meral Orhonsay ve Mehmet Aslantuğ'a

Onur Ödülleri sahipleri festival komitesi tarafından açıklandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından 22-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin 32'ncisi kapsamında, festival komitesinden yapılan açıklamada "Onur Ödülleri"nin sahiplerinin belirlendiği duyuruldu.

Bu yıl ödüller, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Meral Orhonsay ile beyaz perdeden televizyona uzanan Mehmet Aslantuğ'a verilecek.

Ödüller, festival programı çerçevesinde 25 Eylül Perşembe günü düzenlenecek etkinlikte sahiplerine takdim edilecek.