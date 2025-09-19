32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 22-28 Eylül'de — Tema: Barış, Özgürlük, Umut

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali tanıtıldı

Tanıtım toplantısı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 22-28 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye yetkilisinin değerlendirmesi

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'ndaki toplantıda, festivalin barış, özgürlük ve umut temalarıyla düzenleneceğini söyledi.

"Adanalı sanata daima içten bir yakınlık göstermiştir. Halk, yıllarca festivaline sahip çıkmış salonlar dolup taşmış, film gösterimleri adeta toplu bir şölene dönüşmüştür. Altın Koza Film Festivali, belediyemizin ve diğer kurumların düzenlediği bir organizasyonun ötesinde, halkın festivalidir. Adana'mızın markası haline gelmiş bir etkinliktir ve şehrimizin tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır."

Yönetim ve başvurular

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar amaçlarının güzel bir film festivali düzenlemek olduğunu vurguladı.

Altın Koza Genel Müdürü ve Festival Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Orhan ise festival temasının Adana'ya yakıştığını belirterek şunları söyledi:

"Tüm farklılıklarımızla barış ve kardeşlik içinde yaşayan bir kentiz. Bu yıl 51 ülkeden 895 film başvurdu. 51 farklı kültürü Adana'da, sinema salonlarında ve ilçelerde yüzbinlerle buluşturmaya devam ediyoruz. İklim krizini festivalin ana teması haline getirdik. Bu nedenle, misafirlerimizi belediyemizin elektrikli araçlarıyla taşıyoruz."

Toplantıda festival tanıtım videosu gösterildi ve festival yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.