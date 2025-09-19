32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 22-28 Eylül'de — Tema: Barış, Özgürlük, Umut

22-28 Eylül'de düzenlenecek 32. Altın Koza Film Festivali tanıtıldı; tema barış, özgürlük ve umut. 51 ülkeden 895 film başvurusu alındı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 14:29
32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 22-28 Eylül'de — Tema: Barış, Özgürlük, Umut

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali tanıtıldı

Tanıtım toplantısı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 22-28 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye yetkilisinin değerlendirmesi

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'ndaki toplantıda, festivalin barış, özgürlük ve umut temalarıyla düzenleneceğini söyledi.

"Adanalı sanata daima içten bir yakınlık göstermiştir. Halk, yıllarca festivaline sahip çıkmış salonlar dolup taşmış, film gösterimleri adeta toplu bir şölene dönüşmüştür. Altın Koza Film Festivali, belediyemizin ve diğer kurumların düzenlediği bir organizasyonun ötesinde, halkın festivalidir. Adana'mızın markası haline gelmiş bir etkinliktir ve şehrimizin tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır."

Yönetim ve başvurular

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar amaçlarının güzel bir film festivali düzenlemek olduğunu vurguladı.

Altın Koza Genel Müdürü ve Festival Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Orhan ise festival temasının Adana'ya yakıştığını belirterek şunları söyledi:

"Tüm farklılıklarımızla barış ve kardeşlik içinde yaşayan bir kentiz. Bu yıl 51 ülkeden 895 film başvurdu. 51 farklı kültürü Adana'da, sinema salonlarında ve ilçelerde yüzbinlerle buluşturmaya devam ediyoruz. İklim krizini festivalin ana teması haline getirdik. Bu nedenle, misafirlerimizi belediyemizin elektrikli araçlarıyla taşıyoruz."

Toplantıda festival tanıtım videosu gösterildi ve festival yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

İLGİLİ HABERLER

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Susuzluğa En Çok Dayanabilen Hayvanlar Hangileri?
2
32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 22-28 Eylül'de — Tema: Barış, Özgürlük, Umut
3
Şanlıurfa'da Prenses Akiko Mikasa'ya 137 Yıllık Japon Mektubunun Replikası Takdim Edildi
4
İzmir Devlet Tiyatrosu 1 Ekim'de 2025-2026 Sezonunu Açıyor
5
Gumball 3000 Selimiye Meydanı'nda: Klasik ve Fütüristik Araçlar
6
Prenses Akiko Mikasa Şanlıurfa'da: Balıklıgöl Ziyareti
7
32. Altın Koza Film Festivali'nde Özel Gösterimler ve Belgesel Seçkileri

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek