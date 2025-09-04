32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 14 Eylül'de Başlıyor

32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başlıyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 14 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında Serik'teki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.

İlk kez 1994 yılında gerçekleştirilen; 1998'de uluslararası boyuta taşınarak dünyaca tanınan festivaller arasında yer alan ve 2003'te Avrupa Festivaller Birliği'ne (EFA) kabul edilen

Aspendos Antik Tiyatrosu, iki bin yıllık geçmişi, benzersiz akustiği ve eşsiz atmosferiyle bu yıl da yabancı konuk sanatçı ve toplulukların katılımıyla 3 opera ve 3 baleden oluşan zengin bir programa ev sahipliği yapacak.

Açılış: Puccini'nin 'Turandot' operası

Festival, 14 Eylül Pazar günü saat 21.00'de Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri ortak yapımı Puccini'nin en çok sahnelenen eserlerinden 'Turandot' ile açılacak.

İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu prodüksiyonun başrollerinde soprano Olga Maslova ('Prenses Turandot') ve tenor Riccardo Massi yer alacak. Orkestra şefliğini Lorenzo Casriota Skanderberg yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası üstlenirken, koro şefleri Mahir Seyrek ve Ivan Pekhov yönetimindeki Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi koroları solistlere eşlik edecek.

Ayrıca Antalya Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu, şef Sinem Ulusoy yönetiminde temsilde yer alacak.

Bale programı: 'Zorba' ve diğer yapıtlar

17 Eylül akşamı saat 21.00'de sahnelenecek 'Zorba' balesi, Nikos Kazancakis'in eserinden esinlenilerek, Yunan besteci Mikis Theodorakis'in tanınmış ezgileri ve koreograf Lorca Massine düzenlemesiyle Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sunulacak.

Orkestra şefliğini Sunay Muratov'un üstlendiği temsilde; dekor ve oryantal kostüm tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Tülay Şimşek, ışık tasarımı Fuat Gök imzası taşıyor. Başlıca rollerde Ankara Devlet Opera ve Balesi bale sanatçıları Eren Keleş, İlhan Durgut, Umutcan Arzuman, Sultan Erol, Serapsu Yaşar, Nilay Tahiroğlu, Berkay Saraçoğlu, Kutay Yaşar ve Beril Baştürk ile solist sanatçı Selva Erdener sahnede olacak.

Festival repertuarında ayrıca 'Kuğu Gölü', 'Don Kişot' balesi ve Puccini'nin 'Tosca' operası da yer alıyor.

Kapanış: Özbek topluluktan 'La Traviata'

Festival, 1 Ekim saat 21.00'de Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Özbekistan'dan Ali Şir Nevai adına Devlet Akademik Bolşoy Opera ve Bale Tiyatrosu tarafından sahnelenecek 'La Traviata' ile sona erecek.

Rejisör Konstantin Kamynin yönetimindeki prodüksiyona, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, orkestra şefi Viacheslav Chernukho - Volich idaresinde solistlere eşlik edecek. Özbek topluluk, Verdi'nin dramatik müzikleri eşliğinde seyirciye performans sunacak. Başlıca rollerde Liatife Abiieva, Ramiz Usmanov, Rahim Mirzakamalov, Anastasia Yudina, Kamoliddin Muhammadiyev, Mukhammad-Yusuf Abdukodirov, Azizbek Usmonov, Otemis Djumaniyazov, Gulmira Nurmetova, Muhammadali Jorayev yer alacak.

Ali Şir Nevai adını taşıyan Özbekistan Devlet Akademik Bolşoy Opera ve Bale Tiyatrosu, Orta Asya'da 'Büyük Tiyatro' (Bolşoy) unvanını taşıyan tek kurum olarak biliniyor.

Bilet bilgileri: Etkinlik biletleri www.operabale.gov.tr ve www.biletinial.com üzerinden ile Haşim İşcan Kültür Merkezi, Aspendos Antik Tiyatrosu ve Side Antik Tiyatro Turizm Danışma Bürosu gişelerinden temin edilebilir.

