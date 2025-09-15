32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali Turandot ile açıldı

32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 'Turandot' ile açıldı; başrollerde Olga Maslova ve Riccardo Massi yer aldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 13:56
Açılış temsili Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahnelenen Turandot operasıyla sanatseverlere kapılarını açtı.

Festivalin açılışı, Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinin ortak yapımı olan Giacomo Puccini başyapıtı Turandot ile gerçekleştirildi. Ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini tarafından sahneye konulan eser, Uzak Doğu'nun mistik atmosferinde geçen tutku, meydan okuma ve aşk temalarını izleyicilere etkileyici bir dille sundu.

Başrollerde, etkileyici sesi ve yorumuyla dünya sahnelerinde tanınan soprano Olga Maslova 'Prenses Turandot' rolünde; güçlü sesi ve sahne karizmasıyla öne çıkan tenor Riccardo Massi ise 'Calaf' rolünde geceye damga vurdu.

Orkestra, Lorenzo Casriota Skanderberg yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından çalındı. Koroları ise Mahir Seyrek ve Ivan Pekhov yönetti; Antalya Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu, çocuk korosu şefi Sinem Ulusoy yönetiminde temsilde yer aldı.

Temsilde yer alan solist kadrosu şu şekilde gerçekleşti: Olga Maslova 'Prenses Turandot', Cem Akyüz 'İmparator Altoum', Mithat Karakelle 'Timur', Riccardo Massi 'Calaf', Tuğba Mankal 'Liu', Çetin Kıranbay 'Ping', Y. Emre Pekşen 'Pong', Barış Yanç 'Pang', Emre Uluocak 'Haberci' ve Emre Yalçın 'Pers Prensi'.

Prodüksiyonun sahne tasarımında Özgür Usta, kostüm tasarımında Savaş Camgöz, ışık tasarımında Ali Gökdemir ve koreografisinde Armağan Davran imzası vardı. Zengin dekor, kostüm ve ışık düzeni ile eser, görsel ve işitsel açıdan izleyicilere büyülü bir akşam sundu.

Açılışa, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile çok sayıda protokol üyesi ve sanatsever katıldı.

Festival Programı

32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali programı ise şu şekilde devam edecek: 17 Eylül 'Zorba', 20 Eylül 'Kuğu Gölü', 24 Eylül 'Don Kişot' balesi ve 27 Eylül 'Tosca' operası sahnelenecek. Festival, misafir grup La Traviata'nın gösterisiyle sona erecek.

