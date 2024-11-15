35. Ankara Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

35. Ankara Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

35. Ankara Film Festivali, bu yıl gerçekleştirilen etkileyici kapanış töreniyle sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle düzenlenen festival, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından organize edildi.

Ödüller ve Kazananlar

Kapanış programında belgesel, kısa ve uzun film kategorilerinde ödüller açıklandı. "Bir Orkestranın İzinde" belgeseli, VEKAM Özel Ödülü'ne layık görüldü. Ulusal Belgesel Film Yarışması Jüri Özel Ödülü ise "Zamanın Kıyısında Sınav" filmine, En İyi Belgesel Ödülü ise "Sürgün Asla Bitmez" adlı yapımın oldu.

Ulusal Kısa Film Yarışması Jüri Özel Ödülü "Görüşürüz Kaplumbağa" ve "Günaydın Anne" filmlerine verilirken, En İyi Kısa Film Ödülü "Mori" adlı film ile kazanıldı. Ulusal Uzun Film Yarışması SİYAD En İyi Film Ödülü ise "Büyük Kuşatma" filmine gitti.

Başarı ve Yetenekler

Gecede Matteo Cocco, "Gecenin Kıyısı" filmiyle En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünü kazandı. Eyyüp Zana Ekinci, "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filmiyle En İyi Kurgu ödülünü alırken, Ahmet Kenan Bilgiç "Hakkı" ile En İyi Özgün Müzik ödülüne layık görüldü.

Serkan Ercan, "Ölü Mevsim" filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanırken, Ece Yaşar da aynı filmdeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Alp Öyken "Büyük Kuşatma" filmindeki performansıyla alırken, Serpil Gül ise "Döngü" filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü, "Döngü" filmiyle Erkan Tahhuşoğlu'na, En İyi Yönetmen ödülü ise "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filmiyle Murat Fıratoğlu'na verildi. Ayrıca Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü "Ölü Mevsim" filmiyle Doğuş Algün'e takdim edildi.

Festivalin en prestijli ödülü olan İnci Demirkol En İyi Film Ödülü de "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filmine layık görüldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.