37 Yıllık Sahaf Gençlere Eski Kitaplarla Okumayı Aşılıyor

Yalova'nın 37 Yıllık Sahafı, Okuma Alışkanlığını Tazeliyor

64 yaşındaki sahaf Mehmet Salih Girengir, 37 yıl önce açtığı dükkanla gençlere eski kitapları sevdirmeyi hedefliyor. Çocukluk yıllarından beri kitapların hayatında büyük bir yer kapladığını belirten Girengir, İstanbul'da başladığı sahaflık serüvenini memleketinde sürdürüyor.

İlk olarak 1987'de bir arkadaşı ile birlikte açtığı dükkanda, yıllar içinde yaklaşık 55 bin kitap biriktirdi. Bu eserler arasında çok sayıda ender buluşma fırsatı da bulmak mümkün. Girengir, “37 yıldır iş yapmaktan ziyade kaliteli kitapları ucuza ulaştırmaya çalışıyorum” diyor. Bookstore, popüler kültürden klasik eserlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Bir kitap sever olarak, müşterilerin aradıkları eseri bulmalarına yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Girengir, “3 binden fazla kitabı özümseyerek okudum” ifadesiyle okuma tutkusunu vurguluyor. Bir zamanlar, çocukluğunda okuyamadığı kitapların peşinden koşan kişilerin dükkanına geldiğini hatırlatıyor.

Girengir, dijital çağın etkisiyle basılı eserlere olan ilginin azaldığını ancak bu durumun mesleğe olan arzusunu azaltmadığını belirtiyor. “Kimse ailemden bu işi devralmayacak, ancak buraya gelenler arasından birilerine bırakabilirim” diye ekliyor. Gençlerin okumaya teşvik edilmesinin ülkenin kalkınmasında çok önemli olduğuna inandığını söylerken, hayatında gördüğü her kitap gibi tüm eserleri de incelemeye gayret gösterdiğini ifade ediyor.

Mehmet Salih Girengir, sahaflık mesleğiyle sadece kitapları değil, aynı zamanda okuma sevgisini de yaşatmaya devam ediyor.

Çocukluk döneminde okuduğu eserler sayesinde kitapları yaşamının bir parçası haline getiren Mehmet Salih Girengir, Yalova'da 37 yıl önce açtığı sahaf dükkanı sayesinde çocuk ve gençleri bilgi hazineleriyle buluşturuyor. İstanbul'da gördüğü sahaflık mesleğini memleketi Yalova'ya taşıyan 64 yaşındaki Girengir'in bir arkadaşıyla 1987'de açtığı ve tek başına devam ettiği dükkanda on binlerce eser bulunuyor.

Çocukluk döneminde okuduğu eserler sayesinde kitapları yaşamının bir parçası haline getiren Mehmet Salih Girengir, Yalova'da 37 yıl önce açtığı sahaf dükkanı sayesinde çocuk ve gençleri bilgi hazineleriyle buluşturuyor. İstanbul'da gördüğü sahaflık mesleğini memleketi Yalova'ya taşıyan 64 yaşındaki Girengir'in bir arkadaşıyla 1987'de açtığı ve tek başına devam ettiği dükkanda on binlerce eser bulunuyor.