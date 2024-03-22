Bist 100
9.111,5 0%
DOLAR
32,03 0%
EURO
34,7 -0,68%
ALTIN
2.212,03 -0,88%

45 il için tehlike alarmı verildi! Uykuları kaçıracak korkunç açıklama

Deprem için uyarı geldi! 45 şehir risk altında! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 20:01
45 il için tehlike alarmı verildi! Uykuları kaçıracak korkunç açıklama

MTA'nın yaptığı detaylı arazi ve tetkik çalışmaları, fay hattının geçtiği eyaletleri bir kez daha güncelledi. Aralarında Şırnak, Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin'in de bulunduğu 45 şehir adına alarm verildi. Tüm detaylara haberimiz okuyarak ulaşabilirsiniz.

DEPREM RİSKİ OLAN 45 ŞEHİR

MTA, düzenli olarak güncellenen aktif fay haritasında Türkiye genelinde 5,5 ve daha büyük depremlere neden olma potansiyeline sahip 485 aktif fay tespit etti. Doğu Anadolu Fay Hattı Hatay'dan başlayıp Erzincan'da Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşiyor. Buna Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş gibi şehirler dahildir. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Türkiye'nin kuzeyinde Saros Körfezi'nden başlayıp Arras Vadisi'ne kadar uzanarak İstanbul, Bursa, İzmit, Sakarya, Düzce, Bolu, Erzincan, Erzurum, Van gibi şehirleri etkilemekte. Batı Anadolu Fay Hattı, Ege bölgesinde Ayvalık'tan İzmir, Aydın, Denizli ve Isparta'ya kadar uzanan aktif bir hattır. Güncellenmiş Diri Fay Haritasına göre, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt 1. derece riskli. 

Deprem Riski Olan 45 Şehir

2. derece riskli iller arasında Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Ağrı ve Çorum bulunuyor. 3. derece riskli iller ise Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir olarak sıralanmakta.

İLGİLİ HABERLER

Bankalar TCMB'yi bekliyormuş! Getiriler emekli maaşlarını geçti

Bankalar TCMB'yi bekliyormuş! Getiriler emekli maaşlarını geçti

Ev sahibi olmak isteyene TOKİ'den kaçmaz fırsat! 4 ilde başvurular açılıyor

Ev sahibi olmak isteyene TOKİ'den kaçmaz fırsat! 4 ilde başvurular açılıyor

Bayram ikramiyesi piyangosu o kişilere de vurdu! Emeklilerden sonra onlar da alacak!

Bayram ikramiyesi piyangosu o kişilere de vurdu! Emeklilerden sonra onlar da alacak!

Evinde elektrik olan herkesi kapsıyor! O tarihten sonra zorunlu olacak

Evinde elektrik olan herkesi kapsıyor! O tarihten sonra zorunlu olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
2
1 kilo beyaz peynir 109 TL'ye düştü! O tarihte BİM'de dev indirim başlıyor
3
Belgelerini getirene iş kapıları açıldı! Üniversiteye KPSS'siz personel alımı başladı
4
İftar sofralarını şenlendirecek Şam tatlısı tarifi! Bir bardak irmik varsa deneyin
5
Çıtır çıtır böreklerin sırrı meğer bundaymış! MasterChef aşçısı tüyoyu verdi
6
Bunu yapan ev sahipleri köşeye sıkıştı! Artık 90 bin TL ceza ödemek zorunda kalacaklar
7
KPSS puanı olan başvuruya akın edecek! Dev memur alımı an itibarıyla başladı

Bu kampanya tüm borçları sıfırlar! 4 özel bankadan kaçmaz kredi fırsatı

Duyduğunu anında unutan en unutkan burçlar! Ne deseniz akıllarında kalmıyor

45 il için tehlike alarmı verildi! Uykuları kaçıracak korkunç açıklama

Emeklilerin gözlerini ışıldatan zam müjdesi! SGK uzmanı bu tarihi ilk kez verdi

Ev sahibi olmak isteyene TOKİ'den kaçmaz fırsat! 4 ilde başvurular açılıyor

Bankalar TCMB'yi bekliyormuş! Getiriler emekli maaşlarını geçti

Şehir içi ulaşımdan ucuza uçak bileti! Sadece 299 TL'ye satışlar başladı

Özel sektör bayram izinleri netleşti! 1965 TL ek ödeme çıktı

Kredi kartı kullananlar şimdi yandı! Bu kısıtlama beklenmiyordu

Evinde elektrik olan herkesi kapsıyor! O tarihten sonra zorunlu olacak

Türkiye Ulusal Ajansı'na yüksek maaşlı personel alımı! En az lise mezunu şartı ile

Bayram ikramiyesi piyangosu o kişilere de vurdu! Emeklilerden sonra onlar da alacak!