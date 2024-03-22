45 il için tehlike alarmı verildi! Uykuları kaçıracak korkunç açıklama

MTA'nın yaptığı detaylı arazi ve tetkik çalışmaları, fay hattının geçtiği eyaletleri bir kez daha güncelledi. Aralarında Şırnak, Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin'in de bulunduğu 45 şehir adına alarm verildi. Tüm detaylara haberimiz okuyarak ulaşabilirsiniz.

DEPREM RİSKİ OLAN 45 ŞEHİR

MTA, düzenli olarak güncellenen aktif fay haritasında Türkiye genelinde 5,5 ve daha büyük depremlere neden olma potansiyeline sahip 485 aktif fay tespit etti. Doğu Anadolu Fay Hattı Hatay'dan başlayıp Erzincan'da Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşiyor. Buna Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş gibi şehirler dahildir. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Türkiye'nin kuzeyinde Saros Körfezi'nden başlayıp Arras Vadisi'ne kadar uzanarak İstanbul, Bursa, İzmit, Sakarya, Düzce, Bolu, Erzincan, Erzurum, Van gibi şehirleri etkilemekte. Batı Anadolu Fay Hattı, Ege bölgesinde Ayvalık'tan İzmir, Aydın, Denizli ve Isparta'ya kadar uzanan aktif bir hattır. Güncellenmiş Diri Fay Haritasına göre, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt 1. derece riskli.





2. derece riskli iller arasında Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Ağrı ve Çorum bulunuyor. 3. derece riskli iller ise Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir olarak sıralanmakta.