47 Yıldır Anadol'una Gözbebeği Gibi Bakıyor: 78 Yaşındaki Hasan Fehmi Ayan'ın Hikayesi

78 Yaşındaki Emekli Memur, Efsanevi Anadol'una Gözü Gibi Bakıyor

Emekli memur Hasan Fehmi Ayan, 1977 yılında satın aldığı Anadol marka otomobili ile 47 yıl boyunca kopmadan bağ kurdu. 21 bin 500 kilometredeki bu klasik aracı, orijinal parçaları ile gözbebeği gibi koruyor.

Anadol'un Seçimi ve Anıları