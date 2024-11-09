47 Yıldır Anadol'una Gözbebeği Gibi Bakıyor: 78 Yaşındaki Hasan Fehmi Ayan'ın Hikayesi

78 Yaşındaki Emekli Memur, Efsanevi Anadol'una Gözü Gibi Bakıyor
Emekli memur Hasan Fehmi Ayan, 1977 yılında satın aldığı Anadol marka otomobili ile 47 yıl boyunca kopmadan bağ kurdu. 21 bin 500 kilometredeki bu klasik aracı, orijinal parçaları ile gözbebeği gibi koruyor.
Anadol'un Seçimi ve Anıları
1968 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü'nde çalışmaya başlayan Ayan, burada 1998 yılına kadar görev yaptı. Ayan, çocukluğundan beri sahip olma hayalini kurduğu otomobile kavuşma kararını 1976’da verdi. “Ben, bayrağımı seven bir adamım. Yerli bir marka olan Anadol'u tercih ettim,” Askerliği nedeniyle bir yıl ertelemek zorunda kaldığı otomobilini 1977 yılında aldı. O dönem sarı-siyah renkli otomobillerin lansmanına şahit olan Ayan, limon sarısı-siyah renginin onu etkilediğini dile getirdi. Otomobilini genellikle kısa mesafelerde kullanan Ayan, uzun yola yalnızca bir kez çıktığını ve bu sırada aracının arıza yaptığını belirtti. “Hatta yağmurlu havalarda otomobili çıkarmadığım zamanlar bile oluyordu,” Ayan, aracını bir kez eşinin kullandığını ve ondan sonra kendisi dışında kimsenin kullanmadığını belirtti. “Otomobilim eşimin üzerine kayıtlı ama vasiyetimde torunuma verdim,” Ayan, 2009'dan beri aracını sadece muayeneler için dışarı çıkardığını ve kesinlikle satmayı düşünmediğini ifade etti. “Bir galerici arabamı 300 bin liraya almak istedi ama ben parayla ölçülmez, ben arabamı seviyorum dedim,” Ayan, Ali Koç'a“Dedesinin ürettiği arabayı görsün,” Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg; ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Ayan, “Yıllar sonra böyle bir aracın üretilmesi mükemmel bir şey,”
Kullanım Alışkanlıkları
Ayan'ın Vasiyeti ve Bağlılığı
Fiyatla Ölçülmez Bir Bağ
Ayan’ın Mesajı ve Robotik Temizlik Alışkanlıkları
Askerliği nedeniyle bir yıl ertelemek zorunda kaldığı otomobilini 1977 yılında aldı. O dönem sarı-siyah renkli otomobillerin lansmanına şahit olan Ayan, limon sarısı-siyah renginin onu etkilediğini dile getirdi.
Otomobilini genellikle kısa mesafelerde kullanan Ayan, uzun yola yalnızca bir kez çıktığını ve bu sırada aracının arıza yaptığını belirtti. “Hatta yağmurlu havalarda otomobili çıkarmadığım zamanlar bile oluyordu,” Ayan, aracını bir kez eşinin kullandığını ve ondan sonra kendisi dışında kimsenin kullanmadığını belirtti. “Otomobilim eşimin üzerine kayıtlı ama vasiyetimde torunuma verdim,” Ayan, 2009'dan beri aracını sadece muayeneler için dışarı çıkardığını ve kesinlikle satmayı düşünmediğini ifade etti. “Bir galerici arabamı 300 bin liraya almak istedi ama ben parayla ölçülmez, ben arabamı seviyorum dedim,” Ayan, Ali Koç'a“Dedesinin ürettiği arabayı görsün,” Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg; ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Ayan, “Yıllar sonra böyle bir aracın üretilmesi mükemmel bir şey,”
Ayan, aracını bir kez eşinin kullandığını ve ondan sonra kendisi dışında kimsenin kullanmadığını belirtti. “Otomobilim eşimin üzerine kayıtlı ama vasiyetimde torunuma verdim,” Ayan, 2009'dan beri aracını sadece muayeneler için dışarı çıkardığını ve kesinlikle satmayı düşünmediğini ifade etti. “Bir galerici arabamı 300 bin liraya almak istedi ama ben parayla ölçülmez, ben arabamı seviyorum dedim,” Ayan, Ali Koç'a“Dedesinin ürettiği arabayı görsün,” Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg; ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Ayan, “Yıllar sonra böyle bir aracın üretilmesi mükemmel bir şey,”
Ayan, 2009'dan beri aracını sadece muayeneler için dışarı çıkardığını ve kesinlikle satmayı düşünmediğini ifade etti. “Bir galerici arabamı 300 bin liraya almak istedi ama ben parayla ölçülmez, ben arabamı seviyorum dedim,” Ayan, Ali Koç'a“Dedesinin ürettiği arabayı görsün,” Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg; ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Ayan, “Yıllar sonra böyle bir aracın üretilmesi mükemmel bir şey,”
Ayan, Ali Koç'a“Dedesinin ürettiği arabayı görsün,” Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg; ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Ayan, “Yıllar sonra böyle bir aracın üretilmesi mükemmel bir şey,”
Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg; ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Ayan, “Yıllar sonra böyle bir aracın üretilmesi mükemmel bir şey,”