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5. Hanaklı Aşık Mazlumi Anma Şenlikleri Ardahan'da Coşkuyla Gerçekleşti

Ardahan'da aşıklık geleneğinin yaşatıldığı 5. Hanaklı Aşık Mazlumi Anma Şenlikleri, renkli etkinliklerle kutlandı.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 17:31
5. Hanaklı Aşık Mazlumi Anma Şenlikleri Ardahan'da Coşkuyla Gerçekleşti

Ardahan'da, aşıklık geleneğinin gelecek nesillere taşınması amacıyla düzenlenen "5. Hanaklı Aşık Mazlumi Anma Şenlikleri" büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Hanak Mesire Alanı'ndaki etkinliğe katılan Ardahan Vali Vekili Semih Cembekli, şenliklerin, gurbet ile sılayı birleştiren önemli buluşmalar arasında yer aldığını ifade etti. Cembekli, Ardahan'ın festivaller açısından zengin bir kent olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada hep birlikte mutlu bir güne tanıklık etmekteyiz. Bu programın yapımında emeği geçen başta belediye başkanımıza ve kaymakamımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum," dedi.

Hanak Belediye Başkanı Erdal Kurukaya, etkinliğin amacının sadece Aşık Mazlumi'yi anmak olmadığını, aynı zamanda aşıklık kültürünü genç nesillere aktarmak olduğunu belirtti. Kurukaya, "Aşık Mazlumi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Kabri nur, mekanı cennet olsun. Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz şenliğimizde üstadımıza olan vefamızı gösteriyor ve genç kuşaklara bu geleneği tanıtma sorumluluğunu üstleniyoruz," diye konuştu.

Şenlikler, yöresel sanatçıların performansları ve halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle devam ederek, katılımcılara eğlenceli anlar sundu.

Ardahan'da aşıklık geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla "5. Hanaklı Aşık Mazlumi...

Ardahan'da aşıklık geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla "5. Hanaklı Aşık Mazlumi Anma Şenlikleri" düzenlendi.

Ardahan'da aşıklık geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla "5. Hanaklı Aşık Mazlumi...

Ardahan'da aşıklık geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla "5. Hanaklı Aşık Mazlumi Anma Şenlikleri" düzenlendi.

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