5 litre ayçiçek yağı ve toz şekerde süper indirim! Migros aktüel ürünler satışta

Migros market zinciri ayçiçek yağında önemli indirimler açıkladı. Migros Market, herkesin dikkatini çeken bir açıklama yaparken, ayçiçek yağı fiyatlarında da ciddi indirime gidildi. Migros, 5 litre ayçiçek yağı ve toz şekerde indirim yaptığını duyurdu.

Evlerin olmazsa olmazlarından biri olan ayçiçek yağı, bir diğeri de toz şeker olan Migros, büyük indirimlere başlayacağını duyurdu. Migros market zincirinin açıkladığı kampanyanın detayları birçok sürprize neden oldu. Migros pazarında ayçiçek yağı ve toz şeker fiyatlarındaki düşüş merak konusu oldu.

Yapılan indirim kampanyasında 5 litre Migros ayçiçek yağı 175 TL'den, 2 kilogram Bor şeker ise 54.95 TL’den satılacak. Migros mağazası ayrıca toz şeker kampanyasında aynı ürünün başka yerde daha ucuzunu bulan kişiye aradaki fiyat farkının iki katını iade edecek. Migros ayçiçek yağı ve toz şeker indiriminde güncel fiyatlar aşağıdaki gibidir:

Migros Ayçiçek Yağı 5 litre: 175 TL





Bor toz şeker 2 kg: 54.95 TL



