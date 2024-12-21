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50 Yıl Sonra 'Romeo ve Juliet' Operası Seyirciyle Buluştu

Ankara Devlet Opera ve Balesi, 50 yıl aradan sonra 'Romeo ve Juliet' operasının prömiyerini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 22:21
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 22:29
50 Yıl Sonra 'Romeo ve Juliet' Operası Seyirciyle Buluştu

'Romeo ve Juliet' 50 Yıl Sonra Opera Sahnesi'nde

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), 50 yıl aradan sonra Shakespeare'in ölümsüz aşk hikayesini sahneye taşıdı. Opera Sahnesi'nde yapılan prömiyere, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk ile sanatseverler katıldı.

Sağtürk'ten Anlamlı Açıklamalar

Konuşmasında Sağtürk, "Böylesine evrensel hikayeler yalnızca estetik bir deneyim sunmakla kalmaz, toplumlar arasında empati ve anlayış köprüleri kurar," diyerek sanatın birleştirici gücüne dikkat çekti. Ayrıca, sanatın geleceğimizi şekillendirdiğini ve genç nesillere yaratıcılığı aşılamanın önemli olduğunu vurguladı.

İki Perdede Unutulmaz Bir Hikaye

ADOB'un aytaç manizade rejisiyle sahnelediği eserde, ilk perdede Romeo ve Juliet'in masum aşkı ile düşman aileler arasındaki çatışmalar izleyiciye sunulacak. İkinci perdede ise çaresizlik ve trajedi dolu bir yolculuğa tanıklık edilecektir.

Tan Sağtürk, Ankaralı sanatseverlerin sanatçılar için büyük bir ilham kaynağı olduğunu da sözlerine ekleyerek, her zaman daha iyisini sunma sorumluluğunu hissettiklerini belirtti.

Ankara Devlet Opera ve Balesinin (ADOB) 50 yılın ardından tekrar sahneye taşıdığı ölümsüz aşk...

Ankara Devlet Opera ve Balesinin (ADOB) 50 yılın ardından tekrar sahneye taşıdığı ölümsüz aşk hikayesi "Romeo ve Juliet" operasının prömiyeri yapıldı. Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, operanın gösterimi öncesi konuşma yaptı.

Ankara Devlet Opera ve Balesinin (ADOB) 50 yılın ardından tekrar sahneye taşıdığı ölümsüz aşk...

Ankara Devlet Opera ve Balesinin (ADOB) 50 yılın ardından tekrar sahneye taşıdığı ölümsüz aşk hikayesi "Romeo ve Juliet" operasının prömiyeri yapıldı. Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, operanın gösterimi öncesi konuşma yaptı.

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