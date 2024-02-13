6 Şubat'tan 6 Mayıs'a kadar sürecek! PTT'nin indirim kampanyası başladı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından çok önemli bir açıklama yaptı. Ulaştırma Bakanı, yayınladığı emsajından PTT Genel Müdürlüğü tarafındna başlatılan indirim kampanyasını anlattı.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; yüzyılın felaketi olan 6 Şubat depreminden etkilenen illere yeniden hayat kazandırmak istediklerini, o günden bu yana karşılaşılan ekonomik sıkıntıların hızla çözülmesi için çaba sarf edildiğini, bu illerin ülkenin ekonomisine kazandırılmasına bir katkı sağlanması amacıyla PTT Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yeni bir kampanya başlattıklarını duyurdu. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun bu konuyla ilgili açıklaması şöyle:





"Deprem bölgesine yapılan her türlü yardım bir umut işaretidir. 6 Şubat'tan 6 Mayıs'a kadar, faaliyete geçen ve Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa gibi illerden gelen ve bu illere giden sevkiyatlarda güncel fiyattan yüzde 30 indirim uygulanacak."

"Deprem bölgelerine 43 bin 350 yardım paketi ücretsiz ulaştırıldı"

Bakanlığın konuyla ilgili yazılı açıklamasına göre Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem sonrasında her zaman ve ulaşım şekline göre depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olduklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, deprem gününden bu yana yerli ve yabancı ülkelerden gelen tam 43 bin 350 yardım paketinin PTT Genel Müdürlüğü tarafından deprem bölgesine ücretsiz olarak ulaştırıldığını söyledi.

Yapılan açıklamalarda kampanyanın, bölgedeki ticari faaliyetleri yeniden canlandırarak deprem bölgesinin gelişimine destek sağlanması ve depremden etkilenen halkın tüm ihtiyaçlarının daha kolay karşılanmasına yardımcı olması amaçlanıyor. Bakanlık, depremin ardından 11 ilde ulaşımdan kaynaklanan hasarların onarılması ve kalıcı konutların inşa edilmesi için de çalışmalarını sürdürüyor.