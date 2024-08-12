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60 KPSS ile itfaiye eri alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

İtfaiye eri alımı ile alakalı gün gün alım konusundaki araştırmalar süregeliyor.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 13:34
60 KPSS ile itfaiye eri alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

İtfaiye eri alımı ile alakalı gün gün alım konusundaki araştırmalar süregeliyor. Bu kapsamda KPSS puanının arandığı yeni bir itfaiye eri alımı için başvurular açıldı. Yalova Taşköprü Belediyesi’nde özelliklere gençleri yakından ilgilendiren itfaiye eri alımı ile alakalı açıklama yapıldı.

KPSS 60 PUAN YETİYOR

Taşköprü Belediyesi tarafından yapılan açıklamada itfaiye eri kadrosunda yer almak üzere personel alımı yapılacağı belirtilirken, ilan detaylarında 60 KPSS puanının yeterli olacağı açıklanmış bulunuyor. Belediye tarafından yapılan açıklamada itfaiye eri adayları için adaylardan 2022 KPSS'den en az 60 puan almaları bekleniyor.

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İTFAİYE ERİ BAŞVURU TARİHLERİ

Ilan edilen kadrolar ile alakalı başvuruların 26 Ağustos 29 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı ve Taşköprü Belediyesi aracılığı ile başvuruların tamamlanacağı belirtilmiş bulunuyor

BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylardan beklenen şartlar Türk vatandaşı olması, belirlenen yaş sınırına aşılmamış olması ve itfaiye mesleğine sağlık durumunun yeterli olması gibi genel şartlar aranırken belirlenen boy ve kilo ölçülerine uygun olunması ile birlikte en az C sınıfı sürücü belgesine Sahip olunması gerekliliği bulunuyor. Itfaiye eri pozisyonuna başvuracaklar için erkeklerde en az 1,67 kadınlarda en az 1,60 metre boy şartı mevcut iken sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmayanların bu Görev için başvuru yapabileceği belirtilmiş bulunuyor.

Başvurularda Önemli bir detay da adayların Daha önce çalıştığı Kamu kurumlarından herhangi bir sebeple çıkarılmış olmamaları büyük önem arz ediyor.

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