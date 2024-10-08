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61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Acı Kahve' Gösterildi

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Soner Sert'in yönettiği 'Acı Kahve' filmi izleyicilerle buluştu.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 19:35
61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Acı Kahve' Gösterildi

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl "Acı Kahve" filminin gösterimi ile sürüyor. Festival, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, film gösterimleri, söyleşiler ve çeşitli oturumlarla dolu bir program sunuyor.

Filmin Gösterimi ve Yönetmenin Açıklamaları

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen gösterimde, Soner Sert'in yönettiği Acı Kahve filmi, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer aldı. Film, nişan töreni için bir araya gelen ailelerin toplumsal cinsiyet rollerinden siyasete kadar birçok konuda yaşadıkları tartışmaları ele alıyor.

Öne Çıkan Performanslar

Filmde Nazan Kesal, Buçe Buse Kahraman, Reha Özcan, Şerif Erol, Benian Dönmez, Name Önal ve Atay Yıldız gibi başarılı isimler rol alıyor. Gösterim sonrası, yönetmen ve senarist Soner Sert ile oyuncular arasında bir söyleşi gerçekleştirildi.

Sert'in Görüşleri

Yönetmen Sert, filmin tek mekanda geçtiğini ve çekimlerin 10 gün sürdüğünü belirtti. "Kız isteme sürecinde yaşanan tartışmalar üzerinden küçük burjuva değerlerini eleştiren bir film yapmak istedim," diyerek filmdeki temanın derinliğine dikkat çekti. Filmin sonunda, aileler arasındaki tartışmalar nedeniyle gençlerin nişan yüzüğü takamadığını ifade etti.

Nazan Kesal'ın Yorumları

Filmdeki anne karakterini canlandıran Nazan Kesal, keyifli bir ekip çalışmasıyla filmi tamamladıklarını söyledi. "Oynadığım anneyi eleştiriyorum, ancak bu filmin Türkiye'deki aile yapısını sorguladığını düşünüyorum," diyerek karakteriyle olan bağlantısını aktardı.

Filmin Teması

Film, nişan töreni sırasında kız tarafının evinde toplanan ailelerin, damadın geçmişte işlediği bir cinayetle ilgili bir sır açığa çıktığında gelişen gerginlikleri ele alıyor. Tüm gece boyunca yaşanan bu olaylar, toplumsal cinsiyet rollerinden siyasi meselelere kadar geniş bir tartışma yelpazesini ortaya çıkarıyor.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Acı...

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Acı Kahve" filmi gösterildi. Bir kız isteme gecesinde yaşananların konu edildiği filmin gösterimi sonrası düzenlenen söyleşiye, filmin senaryosunu ve yönetmenliğini üstlenen Soner Sert (sol3), oyuncular Nazan Kesal (sol4), Buçe Buse Kahraman (solda), Reha Özcan (sağ3), Şerif Erol (sağ2), Atay Yıldız (sağda), Benian Dönmez (sağ4) ve Name Önal (sol2) katıldı.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Acı...

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Acı Kahve" filmi gösterildi. Bir kız isteme gecesinde yaşananların konu edildiği filmin gösterimi sonrası düzenlenen söyleşiye, filmin senaryosunu ve yönetmenliğini üstlenen Soner Sert (sol3), oyuncular Nazan Kesal (sol4), Buçe Buse Kahraman (solda), Reha Özcan (sağ3), Şerif Erol (sağ2), Atay Yıldız (sağda), Benian Dönmez (sağ4) ve Name Önal (sol2) katıldı.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Acı...

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Acı Kahve" filmi gösterildi. Bir kız isteme gecesinde yaşananların konu edildiği filmin gösterimi sonrası düzenlenen söyleşiye, filmin senaryosunu ve yönetmenliğini üstlenen Soner Sert (sol3), oyuncular Nazan Kesal (sol4), Buçe Buse Kahraman (solda), Reha Özcan (sağ3), Şerif Erol (sağ2), Atay Yıldız (sağda), Benian Dönmez (sağ4) ve Name Önal (sol2) katıldı.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Acı...

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Acı Kahve" filmi gösterildi. Bir kız isteme gecesinde yaşananların konu edildiği filmin gösterimi sonrası düzenlenen söyleşiye, filmin senaryosunu ve yönetmenliğini üstlenen Soner Sert (sol3), oyuncular Nazan Kesal (sol4), Buçe Buse Kahraman (solda), Reha Özcan (sağ3), Şerif Erol (sağ2), Atay Yıldız (sağda), Benian Dönmez (sağ4) ve Name Önal (sol2) katıldı.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Acı...

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Acı Kahve" filmi gösterildi. Bir kız isteme gecesinde yaşananların konu edildiği filmin gösterimi sonrası düzenlenen söyleşiye, filmin senaryosunu ve yönetmenliğini üstlenen Soner Sert (sol3), oyuncular Nazan Kesal (sol4), Buçe Buse Kahraman (solda), Reha Özcan (sağ3), Şerif Erol (sağ2), Atay Yıldız (sağda), Benian Dönmez (sağ4) ve Name Önal (sol2) katıldı.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Acı...

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Acı Kahve" filmi gösterildi. Bir kız isteme gecesinde yaşananların konu edildiği filmin gösterimi sonrası düzenlenen söyleşiye, filmin senaryosunu ve yönetmenliğini üstlenen Soner Sert (sol3), oyuncular Nazan Kesal (sol4), Buçe Buse Kahraman (solda), Reha Özcan (sağ3), Şerif Erol (sağ2), Atay Yıldız (sağda), Benian Dönmez (sağ4) ve Name Önal (sol2) katıldı.

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