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Eric Trump: Bitcoin Gelecekte 1 Milyon Dolar Olacak

Eric Trump, Bitcoin’in gelecekte 1 milyon dolara ulaşacağını ve kripto paranın devrim yapacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 10:41
Eric Trump: Bitcoin Gelecekte 1 Milyon Dolar Olacak

Eric Trump: Bitcoin Gelecekte 1 Milyon Dolar Olacak

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, Bitcoin ile ilgili yaptığı iddialarla kripto para dünyasında büyük bir etki yarattı. Kasım ayında düzenlenen seçimlerin ardından, Trump’ın politikaları doğrultusunda Bitcoin’in geleceği merakla bekleniyor.

Bitcoin'e Olan Güven Artıyor

Eric Trump, Bitcoin’in gelecekte 1 milyon dolara ulaşabileceğini ifade ederek, kripto paraların dünya ekonomisini dönüştüreceğine inanıyor. Bu iddialar, özellikle Trump’ın Başkanı olarak kripto para piyasasını nasıl etkileyeceği konusundaki tartışmaları alevlendirdi.

Seçim Sonrası Bitcoin Yükselişi

Donald Trump’ın seçim zaferinin ardından Bitcoin fiyatı, 105 bin dolara kadar yükselmişken, şu an 100 bin dolar seviyelerinde işlem görmektedir. Eric Trump’a göre, bu seviyeler Bitcoin’in potansiyelinin sadece başlangıcı.

Eric Trump: Bitcoin Gelecekte 1 Milyon Dolar Olacak

Küresel Ekonomiyi Değiştirecek Bir Güç

Abu Dabi’deki bir etkinlikte yaptığı açıklamada Eric Trump, Bitcoin’in küresel ekonomide devrim yapacak bir güç olduğunu belirtti. “Bitcoin’i çok seviyorum. Bu teknoloji, geleceğin ta kendisi. 1 milyon dolar hedefi gerçek olacak.” ifadesinde bulundu.

Tarihsel Benzerlikler

Eric Trump, Bitcoin’in benimsenme sürecini e-posta ile kıyasladı. Başlangıçta e-posta gönderiminde zorluk çeken insanların, zamanla bu teknolojiyi nasıl benimsediklerini anlatan Trump, Bitcoin’in de aynı benzer süreçten geçtiğini vurguladı.

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