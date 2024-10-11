61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Fidan' Filmi Gösterildi

Bu yıl 61'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 'Fidan' filminin gösterimi geniş bir izleyici kitlesi önünde yapıldı.

Festival Detayları ve Filmin Prömiyeri

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşiler ve oturumlarla dolu bir program sunuyor. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na katılan 'Fidan' filminin dünya prömiyeri gerçekleştirildi.Filmin Hikayesi

Yönetmen Ayçıl Yeltan tarafından çekilen 'Fidan', parlak bir geleceğe sahip olmasına rağmen girdiği yol ayrımındaki bir kadının hikayesini konu alıyor. Filmde Leyla Smyrna Cabas, Alican Yücesoy, Ayça Bingöl, Göksel Kortay, Gürkan Uygun, Ilgın Bingöl ve Pınar Tuncegil gibi ünlü isimler yer aldı. Gösterim sırasında yönetmen Yeltan ve film ekibi de etkinlikte hazır bulundu.

Göksel Kortay'a Ödül Takdimi

Filmin gösteriminin ardından, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Göksel Kortay'a, sanat hayatındaki 60. yılı dolayısıyla BİROY Sinema Oyuncuları Meslek Birliği tarafından ödül verildi. Ödül, Festival Sanat Direktörü Deniz Yavuz ve BİROY Başkanı Renan Bilek tarafından takdim edildi. Kortay, 60 yılı bir yaşam süreci olarak tanımladı ve ödülünü kadınların hayallerine ulaşma hedefine adadı.Söyleşide Dikkat Çeken Mesajlar

Söyleşi bölümünde, yönetmen Yeltan, filmin kız çocuklarının eğitiminin önemine vurgu yaptığını dile getirdi. 'Fidan' karakterinin içsel duygularını yansıtmak için tercih edilen sessizlik, filmde önemli bir yer tutuyor. Oyuncu Leyla Smyrna Cabas, filmdeki deneyiminin kendisi için önemli olduğunu ve mesleğini daha çok yapmak istediğini ifade etti. Kortay ise filmin yenilikçi yönlerini takdir ettiğini belirtti.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Fidan" filminin gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından BİROY Sinema Oyuncuları Meslek Birliği tarafından usta oyuncu Göksel Kortay'a sanat hayatındaki 60. yıl dolayısıyla ödül verildi.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Fidan" filminin gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından BİROY Sinema Oyuncuları Meslek Birliği tarafından usta oyuncu Göksel Kortay'a sanat hayatındaki 60. yıl dolayısıyla ödül verildi.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Fidan" filminin gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından BİROY Sinema Oyuncuları Meslek Birliği tarafından usta oyuncu Göksel Kortay'a sanat hayatındaki 60. yıl dolayısıyla ödül verildi.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Fidan" filminin gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından BİROY Sinema Oyuncuları Meslek Birliği tarafından usta oyuncu Göksel Kortay'a sanat hayatındaki 60. yıl dolayısıyla ödül verildi.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Fidan" filminin gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından BİROY Sinema Oyuncuları Meslek Birliği tarafından usta oyuncu Göksel Kortay'a sanat hayatındaki 60. yıl dolayısıyla ödül verildi.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Fidan" filminin gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından BİROY Sinema Oyuncuları Meslek Birliği tarafından usta oyuncu Göksel Kortay'a sanat hayatındaki 60. yıl dolayısıyla ödül verildi.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Fidan" filminin gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından BİROY Sinema Oyuncuları Meslek Birliği tarafından usta oyuncu Göksel Kortay'a sanat hayatındaki 60. yıl dolayısıyla ödül verildi.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Fidan" filminin gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından BİROY Sinema Oyuncuları Meslek Birliği tarafından usta oyuncu Göksel Kortay'a sanat hayatındaki 60. yıl dolayısıyla ödül verildi.