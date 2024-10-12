61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Ödül Töreni Antalya'da Gerçekleşti

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali çerçevesinde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın kazananları belli oldu. Nadim Güç'ün yönettiği Mukadderat filmi, En İyi Film Ödülünü aldı. Festivalin kapanış ve ödül töreni, Antalya'nın önemli etkinlik alanlarından Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Festivalin Önemi ve Açılış Konuşması

Sunuculuğunu Şebnem Dönmez'in üstlendiği ödül gecesi, ünlü sanatçı Taner Ölmez'in muhteşem performansıyla açıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sinemanın toplumları dönüştüren gücüne vurgu yaparak, festivalin marka değerini artırdığını belirtti.

Önemli Bir Gelişme: Telif Hakları

Böcek, ayrıca festival kapsamında yer alan film sahiplerinin telif haklarının ödeneceği müjdesini vererek, sinema emekçilerine destek olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ödül Kazanan İsimler

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında ödül alan isimler şöyle:

Cahide Sonku Ödülü: Yağmur Ergül (Gülizar)

En İyi Senaryo Ödülü: Ümit Ünal (Evcilik)

En İyi Müzik Ödülü: Serkan Polat, Özgür Alper, Pınar Bayrak (Balinanın Bilgisi)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Binnur Kaya (Ayşe), Nur Sürer (Mukadderat)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Nejat İşler (Evcilik)

Ödül Töreninin Duygusal Anları

Binnur Kaya, ödülünü hayatını sevdiklerine adayan tüm kadınlar adına almak istediğini ifade etti. Nur Sürer ise ödülünü, Türk sinemasının efsanevi ismi Yılmaz Güney için aldığını belirtti.

Gelecek Yıl Yeniden

Böcek, 2025 yılında Altın Portakal Film Festivali’nin 62.'sinin düzenleneceğini vurgulayarak, aynı heyecanla devam edeceklerini ifade etti.

Ödül Almanın Anlamı

Son olarak, Nadim Güç ödülünü alırken, sinema emekçilerine destek olmanın önemine dikkat çekti. Nur Sürer, kadınlar, çocuklar ve doğa için bir mesaj vererek, "Kadınlardan, çocuklardan ve ağaçlardan elinizi çekin" şeklinde konuştu.

(Sürecek)

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törende, Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü "Gülizar" filminin yönetmeni Belkıs Bayrak'a verildi. Bayrak'a ödülünü Meltem Cumbul verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törende, Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü "Gülizar" filminin yönetmeni Belkıs Bayrak'a verildi. Bayrak'a ödülünü Meltem Cumbul verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törende, Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü "Gülizar" filminin yönetmeni Belkıs Bayrak'a verildi. Bayrak'a ödülünü Meltem Cumbul verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törende, Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü "Gülizar" filminin yönetmeni Belkıs Bayrak'a verildi. Bayrak'a ödülünü Meltem Cumbul verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törende, Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü "Gülizar" filminin yönetmeni Belkıs Bayrak'a verildi. Bayrak'a ödülünü Meltem Cumbul verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törende, Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü "Gülizar" filminin yönetmeni Belkıs Bayrak'a verildi. Bayrak'a ödülünü Meltem Cumbul verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törende, Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü "Gülizar" filminin yönetmeni Belkıs Bayrak'a verildi. Bayrak'a ödülünü Meltem Cumbul verdi.