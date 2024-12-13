O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

Kamu İşçileri Tediye Ödemeleri İçin Hesaplarını Kontrol Etmeli!

Bugün IBANına bakan kamu çalışanlarının yüzü gülecek! 2024 yılı için merakla beklenen ilave tediye ödemeleri 13 Aralık 2024 tarihinden itibaren yaklaşık 700 bin kamu işçisinin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bu ödemeler, yılın ikinci yarısının son tediye ödemeleri olarak kaydediliyor.

Ödemelerin Detayları

Kamu kurumlarında çalışan memurlar, her yıl toplamda 52 günlük bir ikramiye ödemesi alıyor. Bu ödeme, yıl içerisinde iki yarıya bölünerek her yarıda iki ayrı ödeme ile gerçekleşiyor. Yılın ilk yarısı için ödemeler 26 Ocak ve 5 Nisan tarihlerinde yapılmıştı. Şimdi ise ikinci yarıya ait olan 13 günlük tediye ödemeleri yapılmakta.

Maden İşçileri İçin Beklenen Tediye

Yeraltı işlerinde çalışan madenci işçilerinin farklı bir durumla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Bu işçiler, 23 Aralık 2024 tarihinde ek tediye ödemesi alacaklar. Bu durum, maden işçileri için ekstra bir avantaj sağlıyor.

Taşeron İşçiler Tediye Alabilecek mi?

Kadroya geçen taşeron işçilerinin de bu tediye ödemelerinden yararlanabilme olanağı bulunuyor. Ancak, bu ödemelerden yararlanabilmek için bazı koşulların sağlanması gerektiği belirtiliyor. Aranan şartlar arasında;

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışmak

6772 sayılı kanun kapsamında bir işyerinde görev yapmak

En az bir tam yıl çalışmış olmak

İş akdinin aktif olarak devam ediyor olması

Bu şartları sağlayan taşeron işçiler de tediye ödemelerine hak sahibi olabiliyor.

Tediye Ödeme Tutarları Ne Kadar?

Çalışanların alacakları tediye tutarları, maaşlarına göre değişkenlik göstermektedir. 2024 yılı Temmuz ayında yapılan %24,73 oranındaki zamla birlikte, en düşük brüt maaş 41 bin 358 TL olarak belirlenmiştir. Bu durumda brüt tediye tutarı 17 bin 921 TL olmaktadır. Vergiler düşüldükten sonra, net tediye tutarının yaklaşık 10 bin 984 TL olması bekleniyor.