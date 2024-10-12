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61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Coşkuyla Başladı

Antalya'da düzenlenen 61. Altın Portakal Film Festivali, unutulmaz anlarla dolu bir ödül töreniyle sona erdi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 20:54
61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Coşkuyla Başladı

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali

Bu yıl 61.'si gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, kırmızı halı geçişiyle coşkulu bir şekilde başladı. Ödül törenine katılan sinema ve televizyon dünyasının tanınmış isimleri, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önünde medya mensuplarına poz vermek için yürüyüş yaptı.

Jüri Başkanı Ferzan Özpetek’in Açıklamaları

Ulusal Uzun Metraj Yarışma Bölümü'nün jüri başkanlığını üstlenen Ferzan Özpetek, festivalde yarışan 12 filmden 11'inin yönetmeninin yeni olduğunu vurguladı. "Film değerlendirmeleriyle ilgili ise, ‘Bunlar söylenmez’ şeklinde esprili bir yanıt veren Özpetek, "Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çay ve kahve sıkıntısı dışında her şey yolundaydı. Beraber olmaktan, beraber karar vermekten ve sonuçlardan çok mutluyuz. Antalya bambaşka güzel bir şehir" dedi.

Jüri Üyelerinden Yorumlar

Jüri üyelerinden Gökçe Bahadır, sürecin oldukça keyifli geçtiğini belirtirken, İlker Kaleli de festivalin güzel bir hafta sunduğunu ve tüm filmleri izlemekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Yönetmen ve Oyunculardan Duygular

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan Mukadderat filminin yönetmeni Nadim Güç, festivalin ilk deneyimleri olduğunu ve izleyicilerden olumlu geribildirim aldıklarını belirtti. Oyunculardan Nur Sürer, Antalya'nın değerli bir festival olduğunu vurgulayarak, "Sansür gibi anılmasını istemiyorum" dedi.

Göksel Kortay, meslek yolculuğunda 60'ıncı yılını geride bıraktığını ve festivalin yılıyla anlamlı bir bağ kurduğunu ifade etti. Ayça Bingöl, gecenin coşkusunu yaşadığını söylerken, Önder Şengül ise Antalya seyircisinin coşkusunu övgüyle anarak, etkinliğin yoğun katılım gördüğünü belirtti. Ecem Uzun ise, ekibin mükemmel olduğunu ve seyircilerin ilgisinin harika olduğunu vurguladı.

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