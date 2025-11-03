Recep Seyhan Anıldı: İstanbul'da TYB'de Anma Programı

İstanbul'da Recep Seyhan için anma programı

Ömrünü edebiyata, düşünceye ve genç kuşakların yetişmesine adayan yazar Recep Seyhan, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nde anıldı.

Program ve katılımcılar

TYB'den yapılan açıklamaya göre, anma programına 28 Ekim 2023'te vefat eden Seyhan'ın ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda yazar, akademisyen ve sanatçı katıldı.

Mahmut Bıyıklı'nın değerlendirmesi

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, etkinlikte yaptığı konuşmada Seyhan'ın Türk edebiyatı içindeki yerine ve genç kuşaklar üzerindeki etkisine değindi. Bıyıklı'nın sözleri şöyle:

"Recep Seyhan'ın hikayeleri, insanın iç dünyasına, vicdanına ve hakikat arayışına ayna tutar. Klasiklerle çağdaş insan arasında köprüler kurabilen ender yazarlardandır. Eserleriyle bize sadece hikaye anlatmaz, bizi kendimizle yüzleştirir, içimize bakmamızı sağlar."

Bıyıklı, Seyhan'ın edebiyatın gücüne inandığı için son nefesine kadar okumak ve yazmaktan vazgeçmediğini belirterek, "Edebiyat yapma gibi hastalıklı bir bakış açısının olduğu toplumda inadına edebiyat diyenlerden oldu. TYB İstanbul olarak, Recep Seyhan gibi kalemlerin hatırasını yaşatmak bizim kültürel vazifemizdir." ifadelerini kullandı.

Akademisyenlerin görüşleri

Prof. Dr. Şaban Sağlık, düşünce adamı Nurettin Topçu'nun sözlerine atıfta bulunarak: "İnsanlar ölünce unutulmazlar, unutulunca ölürler." Şaban Sağlık, Seyhan'ın fikirleri, eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle yaşamaya devam ettiğini kaydetti.

Prof. Dr. Dursun Ali Tökel ise Cemil Meriç'in "Mağaradakiler" kitabından örnek vererek şu ifadeleri kullandı:

"Edebiyat, insanın aynasıdır. Hikaye yazarı diyor ki, bu yazar Mevlana olsun, Shakespeare olsun, Yunus Emre, Şeyh Galib, Dostoyevski, Tarık Buğra, Mustafa Kutlu ya da bu yazıda Recep Seyhan olsun. 'Anlattığım sensin, senin hikayeni anlatıyorum. Elimde tuttuğum ayna sana tuttuğum aynadır. Hikayeyi beğenmiyorsan soruyorum, Aynayı mı beğenmedin, yoksa aynada gördüğün yüzü mü?"

Tökel, Recep Seyhan'ı "duyguların yer altı dünyasına inen bir sanatçı" olarak nitelendirerek Stefan Zweig'in Dostoyevski için kullandığı 'duyguların yer altı dünyasına inen adam' sözlerine atıfta bulundu. Tökel, gerçek sanatçıların duyguların yer altı dünyasına yolculuk yaptığını, insanın hâlâ bir sırlar okyanusu olduğunu ve sanatçıların bu derinliklerde farklı yolculuklar gerçekleştirdiğini vurguladı.

Anma etkinlikleri ve ödüller

Etkinlikte yazarın eşi Sadiye Seyhan ile talebesi şair Kadir Ünal duygu ve düşüncelerini paylaştı. Yazar Şadi Oğuzhan ise Seyhan'ın edebiyat dünyasındaki yeri ve bıraktığı izler üzerine değerlendirmede bulundu.

Programda ayrıca Seyhan'ın bir hikayesinden uyarlanan "Sariç" adlı kısa filmin gösterimi yapıldı.

Taşova Dernekler Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen Recep Seyhan Hikaye Yarışması'nın ödülleri de etkinlikte takdim edildi. Federasyon Başkanı Ahmet Usta, ödül takdiminde bu geleneği sürdüreceklerini ve "yazarın eserlerine ve edebi mirasına sahip çıkacaklarını" belirtti.

