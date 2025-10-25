29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? Resmi Karar Yayımlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi milyonlarca vatandaşın merak ettiği soru yanıtını buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü belirli ana ulaşım hatları ücretsiz hizmet verecek.

Hangi Hatlar Ücretsiz Olacak?

Resmi kararda, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ve şehir içi ulaşımda önem taşıyan raylı sistemlerin 29 Ekim boyunca ücretsiz olacağı ilan edildi. Karar kapsamında ücretsiz olacak hatlar şunlardır:

Marmaray: İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan hatlar.

Başkentray: Ankara'da Sincan-Kayaş arasında hizmet veren hat.

İZBAN: İzmir'de Aliağa-Selçuk arasındaki banliyö hattı.

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı: İstanbul'da hizmet veren nostaljik ve turistik öneme sahip hat.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı: İstanbul Havalimanı'na ulaşımı sağlayan metro hattı.

Bu hatlar, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü 00:00 - 23:59 saatleri arasında herhangi bir kart basımı veya ücret ödemesi olmaksızın tüm vatandaşlar tarafından ücretsiz kullanılabilecek.

Belediyelere Ait Otobüs, Metro ve Metrobüsler Ne Olacak?

Cumhurbaşkanlığı kararı öncelikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı hatları kapsıyor. Vatandaşların en çok merak ettiği konu ise belediyelere ait toplu taşıma araçlarının durumu. Geçmiş uygulamalar ve milli bayram geleneği göz önünde bulundurulduğunda, İstanbul (İETT), Ankara (EGO) ve İzmir (ESHOT) başta olmak üzere büyükşehir belediyelerinin kendi sorumluluk alanındaki otobüs, metrobüs, belediye metroları, tramvay ve vapurlar için ayrı kararlar alması bekleniyor.

İlgili belediye meclisleri ve yetkili kurumların alacağı açıklamalarla, metrobüs, metro ve tramvay hatlarının ücretsiz olup olmadığı kısa süre içinde netleşecek.

Son Durum ve Beklentiler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda şehir içi ulaşımda son durum, ücretsiz olacak hatlar ve büyükşehir belediyelerinin kararları hakkında gelişmeler geldikçe kamuoyuna duyurulacak. Vatandaşlar, bayram coşkusunu meydanlarda ve etkinlik alanlarında yaşamak için resmi açıklamaları takip etmeli.