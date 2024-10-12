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61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Gülizar' Filminin Gösterimi Gerçekleşti

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Gülizar' filmi ve yönetmeni Belkıs Bayrak, izleyicilerle buluştu.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 00:10
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 00:33
61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Gülizar' Filminin Gösterimi Gerçekleşti

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Gülizar' Filmi Görücüye Çıktı

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, 'Gülizar' filmi izleyicilerle buluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen festival, çeşitli film gösterimleri, söyleşiler ve oturumlarla dolu bir program sunuyor.

'Gülizar' Filminin Türkiye Prömiyeri

Yönetmenliğini ve senaristliğini Belkıs Bayrak'ın üstlendiği 'Gülizar' filmi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda Türkiye prömiyerini yaptı. Filmin oyuncu kadrosu arasında Ecem Uzun, Bekir Behrem, Aslı İçözü, Hazal Torlak, Hülya Aydın, Ernest Malazogu, Hakan Yufkacıgil, Şehsuvar Aktaş, ve Serdar Bordanacı bulunuyor.

Belkıs Bayrak'tan Duygusal Açıklamalar

Gösterim sonrası düzenlenen söyleşide Belkıs Bayrak, seyircilerin sorularını yanıtlayarak, duygusal bir an yaşadıklarını ifade etti. Seyircilere, filmi izleme heyecanını paylaştıkları için teşekkür eden Bayrak, 'Yaklaşık 5 yıllık bir serüveni var' diyerek film sürecini anlattı. Sinema televizyon yüksek lisans mezunu olan Bayrak, bir hikâye ile başlayan bu yolculuğun, uzun bir çalışma sonrası şekillendiğini vurguladı.

Filmdeki Temalar

'Gülizar' filmi, düğün hazırlıkları sırasında yaşanan bir taciz olayı etrafında dönen bir hikâyeyi konu alıyor. Genç kadının, saldırganı öğrendiği an sonrasında yaşadığı klostrofobik çıkmazı ve onunla mücadelesini anlatıyor.

Oyuncu Ecem Uzun, izleyicilere desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bu film, toplumsal bir meseleyi ele alması açısından önemli bir yapım olarak öne çıkıyor.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında...

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Gülizar" filminin gösterimi yapıldı. Gösteriminin ardından, yönetmen Belkıs Bayrak, oyuncular ve film ekibinin katılımıyla aynı salonda söyleşi düzenlendi.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında...

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Gülizar" filminin gösterimi yapıldı. Gösteriminin ardından, yönetmen Belkıs Bayrak, oyuncular ve film ekibinin katılımıyla aynı salonda söyleşi düzenlendi.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında...

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Gülizar" filminin gösterimi yapıldı. Gösteriminin ardından, yönetmen Belkıs Bayrak, oyuncular ve film ekibinin katılımıyla aynı salonda söyleşi düzenlendi.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında...

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Gülizar" filminin gösterimi yapıldı. Gösteriminin ardından, yönetmen Belkıs Bayrak, oyuncular ve film ekibinin katılımıyla aynı salonda söyleşi düzenlendi.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında...

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Gülizar" filminin gösterimi yapıldı. Gösteriminin ardından, yönetmen Belkıs Bayrak, oyuncular ve film ekibinin katılımıyla aynı salonda söyleşi düzenlendi.

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