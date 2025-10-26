Rize'de 'Laz Ralli'de 57 Yarışçıyla Tahta Arabalar Yağmura Rağmen Yarıştı

Rize'de 'Laz Ralli' 15. Kez Yağmura Rağmen Coşkuyla Gerçekleşti

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde düzenlenen 15. Laz Ralli Tahta Araba Yarışları, yağmura rağmen ilgi çekici anlara sahne oldu. Etkinlik, Mekaleskirit Köyleri Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edildi.

Parkur Kontrolleri ve Katılımcı Sayısı

Şenlik kapsamında ilk olarak tahta arabaların parkura uygun olup olmadığı titizlikle kontrol edildi. Yağmur altında gerçekleşen yarışta, gençler, yaşlılar ve çocuklar kategorilerinde 57 kişi mücadele etti. Yaşlılar ve çocuklar 300 metre, gençler ise 1 kilometrelik parkurda yarıştı.

Güvenlik Önlemleri ve Zorlu Koşullar

Olası kazalara karşı güvenlik önlemleri alındı; pistin tehlikeli bölümlerine saman balyaları yerleştirildi. Yağışlı hava nedeniyle zor anlar yaşayan bazı yarışmacıların tahta arabalarını iterek bitiş çizgisine ulaştırmaya çalıştığı gözlendi.

Dernek Başkanı Halil Kosanoğlu, yarışların üç farklı kategoride düzenlendiğini belirterek çocuk katılımcı sayısındaki artışı vurguladı. Kosanoğlu, 'Geçmişi unutmamamız, gelecekle bağ kurmamız gerekiyor. Bu bağı kurmak için çocukları da yaşlılarımızı da yarıştırıyoruz.' dedi.

Kosanoğlu ayrıca yağışa rağmen etkinliğin keyifli geçtiğini belirterek, 'İnanılmaz keyifli ve güzel oldu. Zor şartlar bile bizim yarışmacılarımızı etkilemedi. Gerekli tedbirleri aldık. Yol kenarlarında saman balyalarını koyduk.' ifadelerini kullandı.

Dereceler ve Katılımcı Sözleri

Çocuklar kategorisinde birinci olan Osman Sarı, heyecanını dile getirerek, 'Birinci olacağımı düşünmüyordum ama oldum. Çok ıslandım, yağış gözümü kapattı. Yağmur bana engel olmadı çok güzel yarıştım.' diye konuştu.

Gençler kategorisinde birinci olan Muhammet Karaman ise, 'Yağmur, çamur fark etmez, bizi kimse durduramaz. Havanın yağışlı olması nedeniyle arabamın lastiğini ona göre yaptım. Vakumlu kış lastiği koydum. O yüzden arabam da beni yarı yolda bırakmadı. Yağmur da bizi durduramadı.' ifadelerini kullandı.

Yaşlılar kategorisinde birinciliği Hakkı Selim elde etti. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

