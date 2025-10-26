Rize'de 'Laz Ralli'de 57 Yarışçıyla Tahta Arabalar Yağmura Rağmen Yarıştı

Çamlıhemşin Dikkaya'da düzenlenen 15. Laz Ralli Tahta Araba Yarışları, yağmura rağmen 57 yarışçının katılımıyla çocuk, genç ve yaşlı kategorilerinde tamamlandı.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 17:15
Rize'de 'Laz Ralli'de 57 Yarışçıyla Tahta Arabalar Yağmura Rağmen Yarıştı

Rize'de 'Laz Ralli' 15. Kez Yağmura Rağmen Coşkuyla Gerçekleşti

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde düzenlenen 15. Laz Ralli Tahta Araba Yarışları, yağmura rağmen ilgi çekici anlara sahne oldu. Etkinlik, Mekaleskirit Köyleri Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edildi.

Parkur Kontrolleri ve Katılımcı Sayısı

Şenlik kapsamında ilk olarak tahta arabaların parkura uygun olup olmadığı titizlikle kontrol edildi. Yağmur altında gerçekleşen yarışta, gençler, yaşlılar ve çocuklar kategorilerinde 57 kişi mücadele etti. Yaşlılar ve çocuklar 300 metre, gençler ise 1 kilometrelik parkurda yarıştı.

Güvenlik Önlemleri ve Zorlu Koşullar

Olası kazalara karşı güvenlik önlemleri alındı; pistin tehlikeli bölümlerine saman balyaları yerleştirildi. Yağışlı hava nedeniyle zor anlar yaşayan bazı yarışmacıların tahta arabalarını iterek bitiş çizgisine ulaştırmaya çalıştığı gözlendi.

Dernek Başkanı Halil Kosanoğlu, yarışların üç farklı kategoride düzenlendiğini belirterek çocuk katılımcı sayısındaki artışı vurguladı. Kosanoğlu, 'Geçmişi unutmamamız, gelecekle bağ kurmamız gerekiyor. Bu bağı kurmak için çocukları da yaşlılarımızı da yarıştırıyoruz.' dedi.

Kosanoğlu ayrıca yağışa rağmen etkinliğin keyifli geçtiğini belirterek, 'İnanılmaz keyifli ve güzel oldu. Zor şartlar bile bizim yarışmacılarımızı etkilemedi. Gerekli tedbirleri aldık. Yol kenarlarında saman balyalarını koyduk.' ifadelerini kullandı.

Dereceler ve Katılımcı Sözleri

Çocuklar kategorisinde birinci olan Osman Sarı, heyecanını dile getirerek, 'Birinci olacağımı düşünmüyordum ama oldum. Çok ıslandım, yağış gözümü kapattı. Yağmur bana engel olmadı çok güzel yarıştım.' diye konuştu.

Gençler kategorisinde birinci olan Muhammet Karaman ise, 'Yağmur, çamur fark etmez, bizi kimse durduramaz. Havanın yağışlı olması nedeniyle arabamın lastiğini ona göre yaptım. Vakumlu kış lastiği koydum. O yüzden arabam da beni yarı yolda bırakmadı. Yağmur da bizi durduramadı.' ifadelerini kullandı.

Yaşlılar kategorisinde birinciliği Hakkı Selim elde etti. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde "Laz Ralli Tahta Araba Yarışları"nın 15'incisi...

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde "Laz Ralli Tahta Araba Yarışları"nın 15'incisi düzenlendi. Yağmur altında gerçekleşen yarışta, gençler, yaşlılar ve çocuklar kategorilerinde 57 kişi mücadele etti. Yaşlılar ve çocuklar 300 metre, gençler ise 1 kilometrelik parkurda kıyasıya yarıştı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde "Laz Ralli Tahta Araba Yarışları"nın 15'incisi...

İLGİLİ HABERLER

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
62. Antalya Altın Portakal'da 'Sahibinden Rahmet' Gösterimi
2
29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı
3
Trabzon'da 4. Uluslararası Tiyatro Festivali Coşkuyla Başladı
4
21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Sürüyor
5
İş Bankası o illerde personel alımı yapacak! KPSS şartı yok: Yaş ve bölüm şartına dikkat
6
Akşam yemeğinin yanına 5 dakikada hazır etimek tatlısı! Tadına doyulmuyor

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi