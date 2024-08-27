75 bin TL'si olana Milli Emlak'tan 4 dönüm arazi!

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan 4 dönümlük bir araziyi 375 bin TL tahmini bedelle satışa çıkardı. Bu arazi, yatırımcılar ve arazi arayışında olanlar için cazip bir fırsat sunuyor. Satışa sunulan arazinin ihalesi, 11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek ve bu ihaleye katılmak isteyenler için detaylar belli oldu. Bu haberimizde, ihaleye katılım şartları, arazi bilgileri ve önemli detaylar yer alıyor.

KASTAMONU TOSYA’DA SATIŞA SUNULAN ARAZİ DETAYLARI

Milli Emlak tarafından satışa sunulan 4.072,37 metrekarelik arazi, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yer alıyor. Arazi, geniş yüzölçümü ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Arazinin tamamı hazineye ait olup, %100 hisseli olarak satışa çıkarılmıştır. Bu özelliği, alıcıya büyük avantaj sağlıyor çünkü satın alındığında arazi tamamen kişiye ait olacak.

Arazinin tapu bilgilerine bakıldığında, Pafta/Ada/Parsel numarasının G32-a-04-a-1-d/264/14 olduğu görülüyor. Ancak, imar durumu bakımından arazinin şu an için herhangi bir imar planına dahil olmadığı belirtiliyor. Bu durum, yatırım yapmayı düşünenler için önemli bir faktör olabilir. İmar planı dışında olan araziler genellikle daha uzun vadeli yatırımlar için değerlendirilir ve gelecekteki imar değişiklikleri ile değer kazanabilir.

İHALE TARİHİ VE ŞARTLARI

Arazinin satış ihalesi, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 11:00'de Kastamonu'da yapılacak. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek. Bu usul, en yüksek teklifi verenin ihaleyi kazanması anlamına geliyor. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale günü ve saatinden önce gerekli evrakları tamamlayarak başvuru yapmaları gerekiyor.

Tahmin edilen ihale bedeli 375 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Bu bedel, arazinin büyüklüğü ve konumu göz önünde bulundurulduğunda oldukça makul görünüyor. İhaleye katılmak isteyenlerin, 75 bin TL’lik teminat bedelini yatırmaları gerekiyor. Bu bedel, ihaleye katılma hakkını elde etmek için zorunlu bir kriter olarak öne çıkıyor.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

İhaleye katılmak isteyenlerin öncelikle belirlenen teminat bedelini yatırmaları gerekiyor. 75 bin TL’lik teminat bedeli, ihale sonrasında başarılı olan katılımcının ödeme sürecinin bir parçası olacak. Eğer ihale kazanılamazsa, teminat bedeli geri iade edilecek.

Başvuru yapmak isteyenlerin, ihaleye katılım belgelerini eksiksiz şekilde hazırlamaları önemlidir. Gerekli belgeler arasında kimlik fotokopisi, teminat bedelinin yatırıldığını gösteren dekont ve Milli Emlak Müdürlüğü’nden alınacak ihale katılım formu yer alıyor. Bu belgeler, ihale öncesinde Milli Emlak Kastamonu Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir. İhale günü ise katılımcıların şahsen veya vekilleri aracılığıyla Kastamonu'daki ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İHALE YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İhale, Kastamonu'da düzenlenecek olup, başvuru ve iletişim için gerekli bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Yeri: Kastamonu

Kastamonu İhale Tarihi: 11 Eylül 2024

11 Eylül 2024 İhale Saati: 11:00

11:00 Telefon: (366) 214 10 59 / 214 95 64

(366) 214 10 59 / 214 95 64 İletişim Adresi: Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Arazinin bulunduğu bölge hakkında detaylı bilgi almak veya ihale süreci hakkında sorularınızı iletmek için belirtilen telefon numaralarından yetkililere ulaşabilirsiniz. Ayrıca, internet üzerinden Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün web sitesini ziyaret ederek ihale hakkında güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

NEDEN BU ARAZİYİ DEĞERLENDİRMELİSİNİZ?

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yer alan bu arazi, geleceğe yönelik yatırım yapmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Özellikle geniş yüzölçümü ve uygun fiyatı ile dikkat çeken bu arazi, ilerleyen yıllarda imar planlarına dahil edilme ihtimali taşıyor. Böyle bir durumda arazinin değeri önemli ölçüde artabilir. Ayrıca, 375 bin TL tahmini bedel, bölgedeki arazi fiyatları göz önüne alındığında oldukça avantajlı bir fiyat olarak değerlendirilebilir.

Kastamonu gibi gelişmekte olan bölgelerde yatırım yapmak, uzun vadede kazançlı bir hamle olabilir. Tosya ilçesi, doğal güzellikleri ve stratejik konumuyla bilinirken, bu arazinin hem tarımsal hem de konut projeleri için değerlendirilebileceği düşünülüyor. Özellikle, imar durumu gelecekte değişirse bu arazi, büyük kazançlar elde edebileceğiniz bir yatırım haline gelebilir.

KASTAMONU’DA YATIRIM FIRSATINI KAÇIRMAYIN

Milli Emlak tarafından satışa sunulan bu 4 dönümlük arazi, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yatırım yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. 375 bin TL tahmini bedelle satışa çıkarılan arazi, 11 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan ihale ile yeni sahibini bulacak. Geniş yüzölçümü ve uygun fiyatı ile dikkat çeken bu arazi, özellikle uzun vadeli yatırımlar için değerlendirilmesi gereken bir seçenek olarak öne çıkıyor.

İhaleye katılmak ve bu cazip fırsatı değerlendirmek için belirtilen tarihlerde başvuru yapmayı unutmayın. Kastamonu’da arazi yatırımı yapmak isteyenler için bu ihale, büyük bir fırsat sunuyor. Başvuru süreci ve şartları hakkında detaylı bilgi almak için Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.