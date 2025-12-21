DOLAR
76 yaşındaki koleksiyoner 40 yıllık para koleksiyonunu Gazze için satacak

Ankara'da 76 yaşındaki Memduh Aydemir, 40 yıldır topladığı 200 ülkeye ait para koleksiyonunu satarak elde edilecek geliri Gazze'ye bağışlamak istiyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:07
Ankara'da Memduh Aydemir yardım çağrısı yaptı

Ankara'da yaşayan 76 yaşındaki koleksiyoner Memduh Aydemir, yaklaşık 40 yıldır hobi amaçlı topladığı para koleksiyonunu satarak elde edilecek geliri Gazze'ye bağışlamak istediğini açıkladı.

Koleksiyonunda 200 farklı ülkeye ait banknot ve madeni paraların bulunduğunu belirten Aydemir, koleksiyonun güncel değerinin 400 bin lira olduğunu söyledi. Koleksiyonun yüzde 95'i çil, yüzde 5'i temiz durumda.

Memduh Aydemir duygularını şöyle dile getirdi: 'İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı hepimiz biliyoruz. Bir Müslüman olarak hepimize görev düşüyor. Belki onlara gücümüz yetmeyebilir ama bizim yapacağımız şey dua etmek. Ayrıca Gazze’deki kardeşlerimize yardım edebilmek için herkes gönlünden ne koparsa ikramda bulunursa iyi olur.'

Koleksiyonun değeri ve satış planı

Aydemir, koleksiyonunda 100 liralık ve 5 bin liralık banknotların da bulunduğunu belirterek, tüm koleksiyonu açık artırma ile satışa sunmayı planladığını ifade etti. 'Bu koleksiyonu Gazze’deki kardeşlerimiz için açık artırma ile satışa sunmak istiyorum. Bir iş adamının veya gönüllü birisinin bu parayı satın almasıyla Gazze’ye ufak bir yardımda bulunursak o da bizim için büyük bir şereftir' dedi.

Aydemir ayrıca koleksiyonun maliyeti ve piyasa algısı hakkında şunları söyledi: 'Paraların bana maliyeti 400 bin lira ama bu koleksiyonu para alıp satanlara satmak istersek onlar çok ucuza alırlar çünkü onlar alıp satıyor ve birikmiş para da vermiyorlar. 400 bin liralık koleksiyona 100 ile 200 bin lira verirler. Koleksiyonum bana göre 300 bin liradan aşağı değil. Bunu 300 bin liradan açık arttırmaya sunacağım. İş adamlarına sesleniyorum, siz de yardımda bulunun. Dünya malı dünyada kalır, ahiretimize ne götürürsek o bizim için kârdır'

