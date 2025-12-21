Eskişehir'de 38 Saatlik Su Kesintisi: Sazova ve Çamlıca Etkilendi

Eskişehir'de 38 saati aşkın su kesintisi devam ediyor

Eskişehir'de ana isale hattında meydana gelen arıza, kentte geniş çaplı su kesintisine yol açtı. Arızanın, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü bünyesindeki İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni besleyen D4 deposunu etkileyen ana hatta gerçekleştiği bildirildi.

Ekiplerin müdahalesi ve süren çalışmalar

Arızanın giderilmesi için ekiplerin başlattığı çalışmalar 38 saati aşkın süredir sürüyor. Buna karşın, kent genelinde su sağlayamama sorunu devam ediyor ve onarım çalışmalarının tamamlanması bekleniyor.

Etkilenen bölgeler ve vatandaş tepkisi

Sazova ve Çamlıca mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada suyun kesik olduğu öğrenildi. Günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelen ve kesintinin bu kadar uzamasına tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden arızanın kısa sürede giderilmesini ve mağduriyetin son bulmasını talep ediyor.

