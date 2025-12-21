Samsun'da Türkiye'nin İlk İşitme Engelliler Koordinasyon Merkezi Açıldı

Samsun'da Türkiye'nin İlk İşitme Engelliler Koordinasyon Merkezi Hizmete Açıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin yaşamını kolaylaştırmayı hedefleyen örnek projeyi hayata geçirdi. İşitme Engelliler Koordinasyon Merkezi, Türkiye’de bir ilk olma özelliğiyle hizmete açıldı ve merkezde düzenlenen ilk program yoğun katılımla gerçekleşti.

Açılış ve ilk program

Merkez, İlkadım ilçesi Fuar Caddesi'nde hizmet veriyor. Birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı açılış programında katılımcılar sosyal bağlarını güçlendirme fırsatı buldu; eğlenceli aktivitelerle geçen günde işitme engelli bireyler, kendileri için oluşturulan özel alanda doyasıya vakit geçirdi.

Geniş hizmet ağı ve hedefler

Merkez, Samsun’un tüm ilçelerini kapsayacak şekilde faaliyet gösterecek ve işitme engelli ile sağır bireylerin kamu kurumları, özel sektör, hastaneler, üniversiteler ve benzeri alanlarda yaşadıkları iletişim sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlıyor. Ayrıca şehir genelinde temel seviye işaret dili kursları düzenleyerek toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Merkez, erişilebilirlik alanında sağır bireylerin talepleri doğrultusunda çalışmalar yürüterek onların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamayı öncelikleri arasında görüyor. İşitme Engelliler Koordinasyon Merkezi'nin ilerleyen süreçte daha çok bireyin hayatına dokunması hedefleniyor.

