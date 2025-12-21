İğneada Balıkçı Barınağı'nda su ürünleri denetimi gerçekleştirildi

Denetim kapsamında teknelerde kapsamlı kontroller yapıldı

Kırklareli’nin Demirköy ilçesi İğneada Balıkçı Barınağına Karadeniz’de avlanarak gelen teknelerde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri tarafından su ürünleri denetimleri yapıldı.

Denetimlerde avlanan balık çeşitleri ve boyları, kota uygunluğu, miktar doğruluğu, taşıma şartları ile ilgili belgeler titizlikle kontrol edildi. Ekipler ayrıca balıkçılara avlanma sezonu kuralları ve su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik bilgilendirmeler yaptı.

Yetkili açıklaması

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca yapılan açıklamada, "İl Müdürlüğümüzün teknik personelince, ilgili kanun kapsamında İğneada Balıkçı Barınağı’nda düzenli olarak Su Ürünleri Denetimleri gerçekleştirilmektedir. Su ürünlerimizin gelecek nesillere aktarılması ve ekosistemin korunması için denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Balıkçıların ve vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı davranmalarını bekliyoruz" dedi.

