DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.797.673,57 -0,57%

İğneada Balıkçı Barınağı'nda Su Ürünleri Denetimi

İğneada Balıkçı Barınağı'nda avdan dönen teknelerde su ürünleri denetimi yapıldı; tür, boy, kota, miktar, taşıma ve belgeler kontrol edildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:33
İğneada Balıkçı Barınağı'nda Su Ürünleri Denetimi

İğneada Balıkçı Barınağı'nda su ürünleri denetimi gerçekleştirildi

Denetim kapsamında teknelerde kapsamlı kontroller yapıldı

Kırklareli’nin Demirköy ilçesi İğneada Balıkçı Barınağına Karadeniz’de avlanarak gelen teknelerde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri tarafından su ürünleri denetimleri yapıldı.

Denetimlerde avlanan balık çeşitleri ve boyları, kota uygunluğu, miktar doğruluğu, taşıma şartları ile ilgili belgeler titizlikle kontrol edildi. Ekipler ayrıca balıkçılara avlanma sezonu kuralları ve su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik bilgilendirmeler yaptı.

Yetkili açıklaması

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca yapılan açıklamada, "İl Müdürlüğümüzün teknik personelince, ilgili kanun kapsamında İğneada Balıkçı Barınağı’nda düzenli olarak Su Ürünleri Denetimleri gerçekleştirilmektedir. Su ürünlerimizin gelecek nesillere aktarılması ve ekosistemin korunması için denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Balıkçıların ve vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı davranmalarını bekliyoruz" dedi.

KIRKLARELİ TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GIDA KONTROL ŞUBESİ EKİPLERİ, KARADENİZ'DE BALIK AVLAYARAK...

KIRKLARELİ TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GIDA KONTROL ŞUBESİ EKİPLERİ, KARADENİZ'DE BALIK AVLAYARAK İĞNEADA BALIKÇI BARINAĞI’NA GELEN TEKNELERDE DENETİMLER YAPTI.

KIRKLARELİ'NİN DEMİRKÖY İLÇESİ İĞNEADA BALIKÇI BARINAĞI’NDA AVRAN DÖNEN TEKNELERDE SU ÜRÜNLERİ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaca'da hayırsever çift 230 bin liralık veresiye borcunu ödeyerek 50 ailenin borcunu sildi
2
Emeklilerin Teşekkürü: Başkan Muhammet Sunar’a Teşekkür Plaketi
3
Gabar’da 100 Bin Fidan Hedefi: Bayraktar'tan 'Yeşil ve Enerjide Bağımsız Türkiye' Mesajı
4
Kızılay Diyarbakır'da Otizmli Çocuklara Unutulmaz Gün
5
BEUN YÖK 2025 Raporu'nda İlk 20'de: İnovasyon, İklim Eylemi ve Erişilebilirlikte Başarı
6
Kocaeli'de Üst Geçitlerde Buzlanmaya Özel Solüsyonla Müdahale
7
İğneada Balıkçı Barınağı'nda Su Ürünleri Denetimi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025