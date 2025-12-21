Sarıkamış Harekâtı’nın 111. Yılı: Er-Vak Başkanı Güzel’den Anma Çağrısı

Sarıkamış Harekâtı’nın 111. yılı anılıyor

Er-Vak Başkanı Erdal Güzel: "Sarıkamış Harekâtı yüce Türk milletinin hafızasında hüzünlü bir sayfadır"

Erzurum Kalkınma Vakfı (Er-Vak) Başkanı Erdal Güzel, Sarıkamış Harekâtı’nın 111. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Türk tarihinin en trajik sahnelerinden birinin yaşandığı o dönemi unutturmayacaklarını dile getirdi.

Güzel, beyaz karları kefen yapan Allahuekber şehitlerini rahmetle andıklarını belirterek, bu acı hatıranın milletin hafızasındaki yerinin önemine vurgu yaptı.

Vakfın konuya ilişkin çalışmalarından söz eden Güzel, uzun yıllar gündemden uzak kalan ve karlar altında kalan şehitlerin 2003 yılında düzenlenen "Allahuekber şehitleri torunlarıyla buluşuyor" etkinliğiyle tekrar kamuoyuna taşındığını, ER-VAK olarak bu sürecin takipçisi olduklarını ve bunun kendileri için büyük bir tarihi sorumluluk olduğunu ifade etti.

Güzel anma programlarına ilişkin değerlendirmesinde, programların tarihin seyri ve gerçekliği içinde yapılması gerektiğini vurguladı. Sarıkamış’ın o tarihlerde düşman işgali altında olduğunu, harekâtın Erzurum’da planlanıp başlatıldığını ve 3.Ordu Komutanı Hafız Hakkı Paşa’nın mezarının Erzurum’da bulunduğunu hatırlatarak anma merasimlerinin Kars Kapı Şehitliği’nden başlamasını arzu ettiklerini söyledi.

Güzel açıklamasında ayrıca, on binlerce Mehmetçiğin vatan yapmak için soğuğa, tifüse ve Ruslara karşı verdiği mücadelenin yıl dönümünde Allahuekber ve Soğanlı dağlarında hilal uğruna canlarını veren şühedayı saygı, rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

