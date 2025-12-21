Akyaka'da Deniz 10 Metre Çekildi: 21 Aralık Sağanağı 300 Metrelik Sahili Tahrip Etti

Akyaka'da 21 Aralık sağanağı sahili tahrip etti
21 Aralık gün dönümünde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak uyarısı sonrası Muğla genelinde olumsuz bir durum yaşanmazken, sakin kent unvanlı Ula'nın turistik Akyaka Mahallesi'nde dikkat çeken değişimler kaydedildi.
Gece başlayan yağmur öğleye kadar sürdü
Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, öğle saatlerinde sona erdi. Yağış nedeniyle Akyaka Mahallesi'nin iç kesimlerinden gelen yağmur suları, yaklaşık 300 metre uzunluğundaki Akyaka sahilinde kumları denize sürükledi ve sahilde yarıklar oluştu.
Deniz yaklaşık 10 metre çekildi, adacıklar oluştu
Atmosferik değişim nedeniyle sahilde deniz suyu iç kesimlere doğru yaklaşık 10 metre çekildi. Oluşan adacıklar sayesinde yağmurun etkisi azalan sahilde büyükler yürüyüş yaparken, çocuklar bu adacıklar üzerinde oyun oynadı.
Olay, Akyaka sahilinde kısa sürede gözlemlenen kum hareketleri ve su çekilmesiyle birlikte bölge sakinleri ve ziyaretçilerin dikkatini çekti.
YILIN EN KISA GÜNÜNDE DENİZ SUYU ÇEKİLDİ, SAĞANAK YAĞMUR SAHİLİ TAHRİP ETİ