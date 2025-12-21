DOLAR
Akyaka'da Deniz 10 Metre Çekildi: 21 Aralık Sağanağı 300 Metrelik Sahili Tahrip Etti

21 Aralık'ta Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde gece başlayan sağanak, 300 metrelik sahilde kumları sürükleyip denizi yaklaşık 10 metre çekilmesine neden oldu.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 15:45
Akyaka'da Deniz 10 Metre Çekildi: 21 Aralık Sağanağı 300 Metrelik Sahili Tahrip Etti

Akyaka'da 21 Aralık sağanağı sahili tahrip etti

21 Aralık gün dönümünde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak uyarısı sonrası Muğla genelinde olumsuz bir durum yaşanmazken, sakin kent unvanlı Ula'nın turistik Akyaka Mahallesi'nde dikkat çeken değişimler kaydedildi.

Gece başlayan yağmur öğleye kadar sürdü

Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, öğle saatlerinde sona erdi. Yağış nedeniyle Akyaka Mahallesi'nin iç kesimlerinden gelen yağmur suları, yaklaşık 300 metre uzunluğundaki Akyaka sahilinde kumları denize sürükledi ve sahilde yarıklar oluştu.

Deniz yaklaşık 10 metre çekildi, adacıklar oluştu

Atmosferik değişim nedeniyle sahilde deniz suyu iç kesimlere doğru yaklaşık 10 metre çekildi. Oluşan adacıklar sayesinde yağmurun etkisi azalan sahilde büyükler yürüyüş yaparken, çocuklar bu adacıklar üzerinde oyun oynadı.

Olay, Akyaka sahilinde kısa sürede gözlemlenen kum hareketleri ve su çekilmesiyle birlikte bölge sakinleri ve ziyaretçilerin dikkatini çekti.

