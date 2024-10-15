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8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali ile Lezzetler Şöleni

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 17-20 Ekim tarihlerinde Merkez Park'ta, eşsiz lezzetler ve etkinliklerle gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:30
8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali ile Lezzetler Şöleni

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 17-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin, hem gözlere hem de damaklara hitap edeceğini duyurdu. Festival, bu yıl da katılımcılara unutulmaz bir gastronomik deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Lezzetlerin Tanıtımı

Vali Köşger, festivalin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Çukurova bölgesinin zengin mutfak kültürünü dünya ile buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Adana'nın Türkiye'nin en köklü mutfak kültürlerinden birine sahip olduğunu belirten Köşger, şöyle devam etti: "Festival alanında 20'den fazla kebapçı, börekçi, tatlıcı, şalgamcı ve çeşitli sokak lezzetleri yer alacak. Bu yıl, sadece damak tadımız değil, göz ve gönlümüz de şenlenecek. Birlikte harika bir festival yaşayacağız."

Gastronomi Destinasyonu

Köşger, ayrıca Adana'nın gastronomi destinasyonu haline gelmesi için festival bünyesinde açık oturumlar düzenleneceğini de aktardı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da etkinliğe olan ilginin her geçen yıl arttığını dile getirdi ve "Turizmi gastronomi ile birleştirerek Adana'yı bir turizm kenti haline getirme hedefindeyiz." şeklinde konuştu.

Festivalde, katılımcılar için bölgeye özgü lezzetlerin sergileneceği etkinlikte, şef sunumları, söyleşiler, yemek yarışmaları ve lezzet tadım etkinlikleri gibi birçok farklı program yer alacak. Ayrıca, ödüllü festival koşusu gibi aktivitelerle de eğlenceli anlar yaşanacak.

Etkinlik Detayları

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 17-20 Ekim tarihlerinde Merkez Park'ta gerçekleştirilecek. Yerel mutfağı ve sokak lezzetlerini kutlayacak olan bu festival, gastronomi meraklıları için kaçırılmayacak bir fırsat sunacak.

Adana'da, Yeni Adana Müzesi Konferans Salonu'nda 17-20 Ekim'de düzenlenecek 8. Uluslararası Adana...

Adana'da, Yeni Adana Müzesi Konferans Salonu'nda 17-20 Ekim'de düzenlenecek 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Programda davetliler için yöresel yemekler sergilendi.

Adana'da, Yeni Adana Müzesi Konferans Salonu'nda 17-20 Ekim'de düzenlenecek 8. Uluslararası Adana...

Adana'da, Yeni Adana Müzesi Konferans Salonu'nda 17-20 Ekim'de düzenlenecek 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Programda davetliler için yöresel yemekler sergilendi.

Adana'da, Yeni Adana Müzesi Konferans Salonu'nda 17-20 Ekim'de düzenlenecek 8. Uluslararası Adana...

Adana'da, Yeni Adana Müzesi Konferans Salonu'nda 17-20 Ekim'de düzenlenecek 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Programda davetliler için yöresel yemekler sergilendi.

Adana'da, Yeni Adana Müzesi Konferans Salonu'nda 17-20 Ekim'de düzenlenecek 8. Uluslararası Adana...

Adana'da, Yeni Adana Müzesi Konferans Salonu'nda 17-20 Ekim'de düzenlenecek 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Programda davetliler için yöresel yemekler sergilendi.

Adana'da, Yeni Adana Müzesi Konferans Salonu'nda 17-20 Ekim'de düzenlenecek 8. Uluslararası Adana...

Adana'da, Yeni Adana Müzesi Konferans Salonu'nda 17-20 Ekim'de düzenlenecek 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Programda davetliler için yöresel yemekler sergilendi.

Adana'da, Yeni Adana Müzesi Konferans Salonu'nda 17-20 Ekim'de düzenlenecek 8. Uluslararası Adana...

Adana'da, Yeni Adana Müzesi Konferans Salonu'nda 17-20 Ekim'de düzenlenecek 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Programda davetliler için yöresel yemekler sergilendi.

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