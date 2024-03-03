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81 ildeki emekliler bu hizmetten bedava yararlanacak! Paraları ceplerinde kalacak

Milyonlarca emekliye hizmet verilecek destekler başlatılırken SGK tarafından açıklamalar geldi. Türkiye genelinde ücretsiz sağlık hizmeti sunulurken programın sinyalleri verildi. İşte tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 03.03.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 20:38
81 ildeki emekliler bu hizmetten bedava yararlanacak! Paraları ceplerinde kalacak

Türkiye'nin en büyük sosyal gruplarından çeşitli destekler oluşturulurken asgari ücrete yaklaşmasıyla beraber sosyal etkinlikten geri kalmış ve sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanmamış olmasıyla SGK harekete geçti. 81 ilde geçerli olacak ve emeklilere ücretsiz olarak sunulacak bir sağlık hizmeti programını başlattı.

EMEKLİLER ÜCRETSİZ FAYDALANABİLECEK
Kaplıca tedavileri, özellikle fizik tedavi gibi yüksek maliyetli tedavileerde ki talebi karşılarken GSS üzerinde değişiklikler ele alındı. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı bağımsız olarak tüm emekliler Türkiye'nin dört bir yanından kaplıca hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek. uygulama üzerinden fayda sağlamak için herhangi bir sağlık kurumundan fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ya da tıbbi ekoloji uzmanı tarafından sağlık raporunun alınması gerekir.
emeklilere kaplıca
Program, ileri yaşlarda olan emeklilerin faydalanması için düzenlenirken refakatçıları ele alacak. Başvuruların tamamlanmasıyla beraber altı ay süreyle ücretsiz olarak kaplıca hizmetleri sunuluypr. 6 ay sonrasındaki tedavinin devam edip etmediğine dair sağlık raporu çıkartılıyor.

ÖDEMELERDE GERİ ALIM
SGK, programlarında herhangi bir ücret talep edilmezken yerleşim yerleri uzak bölgelerde olan vatandaşların yol masrafların karşılanıyor. Emekli vatandaşlar, kendileri ve refakatçilerin için verilen ödemeler SGK tarafından geri alınır.

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81 ildeki emekliler bu hizmetten bedava yararlanacak! Paraları ceplerinde kalacak

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