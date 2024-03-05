85 bin TL maaşla çalışmak isteyen başvuruyor! Tek bir vize yeterli

Bu ülkeye vize alanlar yaşadı! 85 bin TL maaşla personel alınıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

85 BİN TL MAAŞLA PERSONEL

Rusya Federasyonu'ndaki Yabancı Vatandaşların Hukuki Statüsüne İlişkin değişiklikler geçtiğimiz Cuma günü itibariyle yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte yabancı vasıflı uzmanlar için asgari ücret değiştirildi. Bu kişilerin çeyrek başına yani 3 aylık alacağı asgari ücret 750 bin rubleden düşük olamayacak. Yani yabancı uzmanların aylık gelirleri en az ortalama 250 bin ruble olacak.





Bu tutarlar Mart ayı öncesinde 167 bin ruble olarak uygulanıyordu. Yabancı vasıflı personel çalıştıran şirketler eğer bu düzenlemeleri ihlal ederse iki sene süreyle işe alma haklarını kaybedecekler. VKS belli meslek alanında tecrübe, beceri ya da başarıya sahip yabancı vatandaşlara oturma ve çalışma izni olarak kabul ediliyor. BT uzmanları doktorlar, bilim insanları bu mesleklerden olarak biliniyor. Bu vizeyle ülkeye giren kişiler şartları yerine getirdikten sonra Rusya vatandaşlığı alabiliyorlar.