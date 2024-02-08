9-10-11-12 Şubat 2024 Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Listesi: Şubat Ayı Evde Bakım Maaşları Yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşı alan ailelere ve bakıcılara yapılan ödemelerde güncellemeler yapmaya devam ediyor. Temmuz ayında 5.098 TL olarak belirlenen maaşlar, Ocak ayında yapılan zamlarla birlikte artış gösterdi. Ancak, bu maaşların ne zaman ve ne kadar ödeneceği konusundaki merak da devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan son duyurular ve 9-10-11-12 Şubat tarihlerinde bazı illerde evde bakım maaşı ödemelerinin gerçekleştirileceği bilgisi haberimizde

9-10-11-12 Şubat 2024 Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Listesi: Şubat Ayı Evde Bakım Maaşları Yattı mı?
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ŞUBAT AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ BAŞLADI MI? HANGİ İLLERE YATTI?

Evde bakım maaşı, devletin evde bakıma muhtaç yaşlı veya engelli vatandaşların aileleri veya bakıcılarına verdiği bir sosyal yardımdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı bu ödemeler, belirli kriterleri sağlayan kişilere her ay düzenli olarak yapılmaktadır.

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Evde bakım maaşı almak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

Bakıma muhtaç kişinin %50 veya daha fazla engelli olması ve raporunu ibraz etmesi

Bakıma muhtaç kişinin aylık gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması

Bakıma muhtaç kişinin başka bir sosyal güvenceye sahip olmaması

Bakıcı kişinin bakıma muhtaç kişiyle akraba olması

Bakıcı kişinin başka bir işte çalışmaması veya emekli olmaması ve SGK primlerinin devlet tarafından ödeniyor olması

ŞUBAT AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? YATAN İLLERİN LİSTESİ

evde bakım maaşı

Evde bakım maaşı 2023 yılında evde bakım maaşı 5 bin 98 TL olarak belirlenmişti, bu miktar 2024 yılında memur maaş katsayısına göre güncellendi. Şubat 2024’te evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15’i ile 30’u arasında gerçekleştirilmektedir. Ancak Şubat ayı ödeme tarihi resmi olarak henüz açıklanmadı. Maaşlar her ayın 15’inden itibaren yatmaya başladığı için şu an için maaşların yatacağı illerin listesi belli değil.

Evde bakım maaşı alan kişiler, ödemelerin hangi illere yapıldığını ve ne zaman hesaplarına geçeceğini öğrenmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın internet sitesini takip edebilirler. Evde bakım maaşı sorgulama işlemi de bu site üzerinden veya e-devlet sistemi ile yapılabilir. Bu sayede, kişiler ödeme durumlarını ve ayrıntılarını rahatlıkla öğrenebilirler.

2024 YILINDA EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU? ZAMLI MAAŞLAR KAÇ TL?

2023 yılında evde bakım desteği ve kronik hasta yardımı, Temmuz ayında 5098 TL iken, Şubat ayında 7638 TL’ye yükseldi. Memur maaş katsayısı her yılın Şubat ve Temmuz aylarında enflasyona göre arttığı için evde bakım maaşı da bu artışlardan etkilenir. Evde bakım maaşı, her ayın 11-15’i arasında hesaplara yatırılır. Maaşlar, PTT aracılığıyla veya banka hesabına yatırılır. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden maaşlarını sorgulayabilirler. Bu yardım, engelli bireyin nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yerleşim yerinde bulunan il müdürlüğüne veya sosyal hizmet merkezi müdürlüğüne yapılan başvuru sonucunda verilir. Başvurular ayrıca e-Devlet kapısı üzerinden de alınabilir.

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