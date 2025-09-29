9. İzmir Coffee Festival 10 Ekim'de Başlıyor

9. İzmir Coffee Festival 10-12 Ekim'de İzmir Arena'da; 120 firma, ücretsiz atölye, şampiyon baristalar ve konserlerle kahve tutkunlarını bekliyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 11:50

Yayın Tarihi: 29.09.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 11:50
Kahveseverleri buluşturan 9. İzmir Coffee Festival, 10-12 Ekim tarihlerinde İzmir Arena'da düzenlenecek.

Etkinlik ve katılımcılar

Organizasyonu düzenleyen firmadan yapılan açıklamaya göre, üç gün sürecek festivalde 120 katılımcı firma yer alacak. Katılımcılar, markaların kuracağı stantlarda ve ücretsiz atölyelerde kahve çeşitlerini ücretsiz tadımlarla deneyimleyebilecek.

Eğitimler ve performanslar

Festival boyunca dünya ve Türkiye şampiyonu baristalar ile eğitimler ve demlemeler gerçekleştirilecek. Müzik programında ise Tuana ve Willy William DJ performansları yer alacak. Festivalin son gününde Ceylan Ertem ve Ozan Doğulu sahnede olacak.

Ziyaretçi hedefi

Düzenleyici şirketin kurucusu Şahin Aydoğan, açıklamada festival boyunca 45 bini aşkın ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini belirtti.

