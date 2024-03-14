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A101 14 Mart indirimiyle yok artık dedirtti! Piyasada 1000 TL, A101'de 199 TL!

Perşembe günleri alışveriş tutkunlarının vazgeçilmezi A101, yine dopdolu indirimlerle dolup taşıyor! 14 Mart 2024 tarihinde, A101 mağazalarında birbirinden cazip fırsatlar sizleri bekliyor olacak. Gıda, beyaz eşya, tencere gibi pek çok üründe indirim rüzgarı esecek. Bu kaçırılmaz fırsatları yakalamak için hazır mısınız?

Yayın Tarihi: 14.03.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 16:55
A101 14 Mart indirimiyle yok artık dedirtti! Piyasada 1000 TL, A101'de 199 TL!

A101, Müşterilerine Büyük İndirim Fırsatları Sunmaya Devam Ediyor!

Perşembe günleri alışveriş dünyasında heyecan dolu bir gün! A101, 14 Mart 2024'te raflarını yeniden doldurarak müşterilerine seçili gıda, beyaz eşya, tencere, oyuncak ve daha birçok üründe büyük indirim fırsatları sunuyor.

Bakın, bu hafta A101'de neler var:

Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler:

EG Silver Çamaşır Makinesi: 10.999 TL

SEG Inox Bulaşık Makinesi: 9.999 TL

SEG Inox No-Frost Buzdolabı: 16.999 TL

Jwin Tuşlu Piyano: 7.990 TL

Dijital Davul Seti: 7.990 TL

Mipo M25 Cep Telefonu: 3.999 TL

Mutfak ve Ev Ürünleri:

Taç Bella Döküm Derin Tencere: 579 TL

Taç Bella Döküm Basık Tencere: 579 TL

Taç Bella Döküm Tava: 349 TL

Nehir Servis Gereçleri: 99,90 TL

Sona TV Ünitesi: 1.999 TL

Bahçe ve Kamp Malzemeleri:

Erinöz Morus Salıncak: 3.790 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi: 199 TL

Molfix Pure & Soft Çocuk Bezi: 249 TL

Gölgelikli Salıncak: 1.299 TL

Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünleri:

1200 ml Ariel Oxi Sıvı Deterjan: 184 TL

9 kg Ariel Toz Deterjan: 319 TL

10 kg Alo Toz D40'lı Orkid Günlük Ped: 42,50 TL

90'lı Fairy Platinium Bulaşık Makinesi Kapsülü: 495 TL

Gıda ve İçecek Ürünleri:

Eti Browni Kek Çikolatalı: 29,50 TL

Melodi Çikolata Çeşitleri: 17,50 TL

Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri: 2,5 L için 32,90 TL

Ve daha fazlası!

Bu indirim fırsatlarını kaçırmamak için A101 mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın! Ayrıca, A101'in diğer aktüel ürünler kataloğunu da inceleyerek birbirinden avantajlı alışveriş fırsatlarını yakalayabilirsiniz.

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