A101 çeyizleri ucuza dizdirecek! 5 parçalık set 379 TL'ye kadar düştü

A101 Aldın Aldın fırsatları her hafta sahiplerini bulurken her hafta farklı ürünler vatandaşlara sunuluyor. A101 21 Mart aktüel ürünlerinde yok yok. Çeyiz yapan kızların ilgisini çeken aktüel ürünler...
A101 21 MART 2024 KATALOĞU
Onvo 32' HD Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL
Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.499 TL
Botech 4K UHD Android Tv Box 1.699 TL
Flavel Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL
Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 6.499 TL
Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 3.799 TL
Nisanla Saç Kesme Makinesi 249 TL
Nisanla Su Dalgası Maşası 459 TL
Ruum Store Metal Sandalyeli Masa Takımı 2.599 TL
8 Fonksiyonlu Bahçe Sulama Fıskiyesi 169 TL
Kazıklı Bahçe Sulama Fıskiyesi 99,90 TL
Bahçe Sulama Tabancası 89,90 TL
2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 299 TL
Şef Bıçağı 79,90 TL
Hascevher Granit Tava 149 TL
Hascevher Granit Tencere 299 TL
Sinbo Termos 179 TL