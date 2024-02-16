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A101'de tabaktan çanağa büyük indirim kampanyası! Tanesi 15 TL'den kapış kapış satılacak

Bu kampanyayı kaçıran çok üzülecek! A101 indirimleri başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 10:36
A101'de tabaktan çanağa büyük indirim kampanyası! Tanesi 15 TL'den kapış kapış satılacak

Haftalık indirimler başladı! Onlarca ürün indirimli fiyatıyla satılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

A101 İNDİRİMLERİ BAŞLADI

Son dönemlerde raf fiyatları günden güne artmaya devam ederken zincir marketlerin kampanyaları da yoğun ilgi görüyor. A101 Markette 15 Şubat tarihinde kampanyalı olarak satılacak ürünler ve fiyatları şu şekilde;

a101 market indirimi başladı

-Toshiba 55' Ultra HD Smart Tv 13.999 TL

Onvo 50' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL

Toshiba 32' Uydu Alıcılı Smart Led Tv 6.499 TL

Onvo 32' HD Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL

Homend Functionall Multi Blender Seti 1.399 TL

Nisanla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 479 TL

Akari K7 Şarjlı Damacana Su Pompası 99,90 TL

Keramika Çift Renk Çerezlik 24,90 TL

Paşabahçe Meşrubat Bardağı 6'lı 79,90 TL

Cam Sunum Tepsisi 39,90 TL

Cam Meyvelik 39,90 TL

2 Bölmeli Saklama Kabı 14,90 TL

Badya ve Süzgeç Çeşitleri 27,50 TL

Limon ve Sarımsak Saklama Kapları 9,90 TL

Rooc Granit Desen Meyve Sebze Bıçağı 2'li 29,90 TL

Araç İçin -37 Derece Radyatör Antifrizi 3 Litre 99,90 TL

Neopren Yüz Maskesi 49,90 TL

Balaklava 39,90 TL

Kaymaz Taban Kadife Oval Banyo Klozet Takımı 2'li 159 TL

Saçaklı Banyo Havlu Seti 129 TL

PVC Masa Örtüsü 69,90 TL

Mega XL Hurç 54,90 TL

Pencereli Midi Hurç 49,90 TL

Baza Altı Maxi Hurç 49,90 TL

Bay / Bayan Eşofman Altı 239 TL

Bay / Bayan Kopüşonlu Sweatshirt 239 TL

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