A101'de tabaktan çanağa büyük indirim kampanyası! Tanesi 15 TL'den kapış kapış satılacak

Haftalık indirimler başladı! Onlarca ürün indirimli fiyatıyla satılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
A101 İNDİRİMLERİ BAŞLADI
Son dönemlerde raf fiyatları günden güne artmaya devam ederken zincir marketlerin kampanyaları da yoğun ilgi görüyor. A101 Markette 15 Şubat tarihinde kampanyalı olarak satılacak ürünler ve fiyatları şu şekilde;
-Toshiba 55' Ultra HD Smart Tv 13.999 TL
Onvo 50' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL
Toshiba 32' Uydu Alıcılı Smart Led Tv 6.499 TL
Onvo 32' HD Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL
Homend Functionall Multi Blender Seti 1.399 TL
Nisanla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 479 TL
Akari K7 Şarjlı Damacana Su Pompası 99,90 TL
Keramika Çift Renk Çerezlik 24,90 TL
Paşabahçe Meşrubat Bardağı 6'lı 79,90 TL
Cam Sunum Tepsisi 39,90 TL
Cam Meyvelik 39,90 TL
2 Bölmeli Saklama Kabı 14,90 TL
Badya ve Süzgeç Çeşitleri 27,50 TL
Limon ve Sarımsak Saklama Kapları 9,90 TL
Rooc Granit Desen Meyve Sebze Bıçağı 2'li 29,90 TL
Araç İçin -37 Derece Radyatör Antifrizi 3 Litre 99,90 TL
Neopren Yüz Maskesi 49,90 TL
Balaklava 39,90 TL
Kaymaz Taban Kadife Oval Banyo Klozet Takımı 2'li 159 TL
Saçaklı Banyo Havlu Seti 129 TL
PVC Masa Örtüsü 69,90 TL
Mega XL Hurç 54,90 TL
Pencereli Midi Hurç 49,90 TL
Baza Altı Maxi Hurç 49,90 TL
Bay / Bayan Eşofman Altı 239 TL
Bay / Bayan Kopüşonlu Sweatshirt 239 TL