A101’de ücretsiz alışveriş için fırsat! Hediye çeki kampanyası başladı!

Vakıf Katılım Bankası ve Ria’nın birlikte sunduğu kampanya, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak ve 30 Eylül 2024 tarihine kadar sürecek. Bu süreç içinde, Vakıf Katılım müşterisi olarak Ria aracılığıyla gelen havaleleri Mobil Şube üzerinden hesabınıza aktarmanız durumunda kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Kampanya kapsamında, Mobil Şube üzerinden gerçekleştirilen ilk Ria gelen havale işlemi için 100 TL değerinde A101 hediye çeki kazanma şansı elde edebilirsiniz. Hediye çekleri, A101 marketlerinde alışverişlerde kullanılabilir. Kampanya detaylarına ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.



KAMPANYA ŞARTLARI



Kampanya, belirli tarihler arasında geçerli olmak üzere aşağıdaki koşullara sahiptir:

KAMPANYA KAPSAMI VE GEÇERLİLİK TARİHLERİ: 1 Temmuz 2024 – 30 Eylül 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanya, yeni Vakıf Katılım müşterileri için düzenlenmektedir. Kampanyadan yararlanmak için Ria üzerinden gelen ödemelerin Vakıf Katılım Mobil Şube aracılığıyla hesaplara aktarılması gerekmektedir.



HEDİYE ÇEKİ DAĞITIMI: Mobil Şube üzerinden yapılan ilk Ria havale işlemi için 100 TL’lik A101 hediye çeki verilecektir. Hediye çekleri, sadece bir kez ve tek seferlik olarak verilecektir.



SMS İLE BİLGİLENDİRME: 1 Temmuz – 30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan işlemler sonucunda hak kazanılan hediye çekleri, 10 Temmuz – 10 Ekim 2024 tarihleri arasında SMS ile iletilecektir. Hediye çekleri, kazananların işlem yaptıkları cep telefonlarına SMS kodu olarak gönderilecektir.



STOK DURUMU: Hediye çekleri sınırlı sayıda olup, kampanya süresi dolmadan hedef sayıya ulaşıldığında hediye çeki gönderimi sonlandırılacaktır.



KAMPANYA KURALLARINDA DEĞİŞİKLİK: Vakıf Katılım, kampanya koşullarında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.



KAMPANYA FIRSATINDAN YARARLANMAK İÇİN



Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, 1 Temmuz 2024 – 30 Eylül 2024 tarihleri arasında Vakıf Katılım Mobil Şube'yi kullanarak Ria üzerinden gelen havaleleri hesaplarına aktarmaları yeterlidir. Hediye çekleri, belirtilen tarihler arasında SMS ile iletilecek ve A101 marketlerinde 100 TL değerinde alışveriş yapma imkânı sunacaktır.