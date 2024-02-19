A101'den 10 TL'lik alışveriş yapan 199 TL yerine 99 TL ödeyecek: Bu ürünler kaçmaz!

A101'un yayınladığı katalogda, çaydan deterjana, sosislerden krem çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Siyah çay, tam kıvamında homojenize yoğurt, kakaolu fındık kreması, meyve bar çeşitleri, çikolata dolgulu kek, hindi kokteyl sosis, toz deterjan, bulaşık makinesi tableti, bulaşık deterjanı, jel krem çeşitleri ve sıfır saç kremi gibi ürünler, müşterilerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için raflarda yerini alacak.

A101, 17 Şubat itibarıyla raflardaki yerini alacak indirimli ürünlerin fiyatlarını duyurdu. Yeni fiyat listesinde çeşitli markaların ürünleri müşterilere cazip fiyatlarla sunulacak.





A101'in 17 Şubat tarihinde raflarında yerini alacak ürünler ve fiyatları şu şekilde:

- Çaykur Altınbaş Siyah Çay 500 gram 79 Türk Lirası

- Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 500 gram 54 Türk Lirası

- Eti Browni Patisserie Çikolata Dolgulu Kek 165 gram 35 Türk Lirası

- Pınar Aç Bitir Hindi Kokteyl Sosis 170 gram 26,75 Türk Lirası

- Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kilogram 89,50 Türk Lirası

- Mixmey Meyve Bar Çeşitleri 20 gram 9,90 Türk Lirası

- Dimes Cool Lime 1 Litre 70 Türk Lirası

- Rinso Toz Deterjan 8 Kilogram 219,75 Türk Lirası

- Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 30'lu 149 Türk Lirası

- Çiçeğim Bulaşık Deterjanı 4 Kilogram 62,50 Türk Lirası

- Fa Roll-on Çeşitleri 50 mililitre 59,90 Türk Lirası

- Gliss Sıvı Saç Kremi Çeşitleri 200 mililitre 99,90 Türk Lirası

- Gillette Blue3 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 3'lü 99 Türk Lirası

- Vaseline Jel Krem Çeşitleri 100 mililitre 64,50 Türk Lirası

- Papia Platinum 4 Katlı Tuvalet Kağıdı 16'lı 99,90 Türk Lirası (10 Türk Lirası üstü alışverişlerde geçerli fiyat)

- Bioblas Şampuan Çeşitleri 1 Litre 99,90 Türk Lirası (10 Türk Lirası üstü alışverişlerde geçerli fiyat)

Müşteriler, bu indirimli fiyatlarla kaliteli ürünlere erişebilecekler. A101, her daim müşterilerine ekonomik ve kaliteli alışveriş imkanı sunmayı amaçlıyor. Yeni fiyatlar, müşterilere bütçelerine uygun seçenekler sunarken, A101'i tercih etmelerini teşvik ediyor.







