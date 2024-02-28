A101 herkesi şaşkına çevirecek! "Bunu da mı yapıyor" dedirten kampanya da yetişen ev sahibi oluyor

Müşterileri cezbedecek muhteşem indirimlerle dolu katalog, alışveriş tutkunlarını heyecanlandırmaya hazır. A101'de alışveriş yapmanın keyfini çıkarmak isteyenlerin sabahın erken saatlerinde A101'in yolunu tutması gerekiyor. Öyle ki A101 müşterilerini ev sahibi yapacak. Bu kadar mı olur denilen kampanya da Tiny House dev indirimle satışa sunulacak. İşte detaylar...





Müşterilerin yüzünü güldürecek indirimlerin olduğu A101 aktüel katalogu, 29 Şubat ile 6 Mart tarihleri arasında alışveriş tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor! Bu katalogda, hayalinizdeki ürünleri inanılmaz fiyatlarla bulabileceksiniz. A101 bu hafta da kaliteyi ucuza sunmak için elinden geleni yapıyor. İşte yarın başlayacak olan indirim ürünleri...





ELEKTRONİK ALETLERDE HEYCAN VERİCİ FİYATLAR!

HI-LEVEL 50" Ultra HD WEBOS Smart LED TV 11.999 TL, ONVO 50" Ultra HD WEBOS marka Smart LED TV 10,999 TL'den satışta olacak. ONVO marka 43" Full HD Android 13 Smart LED TV 6,899 TL' den, ONVO 32" HD Ready Android 13 Smart LED TV ise 4,799' TL gibi cazip indirimlerle yarın vatandaşa sunulacak. Bu kadar da değil...

TCL 303 2/32 GB cep telefonları 2,599 TL' den, Piranha marka bluetooth kulaklık 249 TL'den, Sinbo su ısıtıcı 129 TL'den, Sinbo midi fırın ise 749 TL' den yarın A101 mağazalarında satışa sunulacak. Elektrikli süpürge 949 TL, Sandisk 128 GB usb bellek 199 TL, Pirhanha marka klavye mouse set ise 99,95 TL gibi indirimlerle raflarda yerini alacak.

A101 MUHTEŞEM KAMPANYA DA TİNY HOUSE VERİYOR!

A101, 29 Şubat 2024 tarihinde ESCAMP 6500 Flat Tiny House adlı bir taşınabilir evi indirimli fiyatla satışa sunacak. Bu kadar da olmaz dedirten kampanya da Tiny House fiyatları ise 399,900 TL'den verilecek.





A101 MUTFAK ÜRÜNLERİ KAÇMAZ FİYATTA İNDİRİMDE OLACAK!



Cem nero kapaklı balık ve gözleme tavası 279 TL, Hascevher tava ve sahan seti 449 TL, Taç ultra granit derin tencere 499 TL, Taç ultra granit tava ise 349 TL' den yarın satın alabileceksiniz.





Ayrıca, Sinbo ahşap kapaklı katlanabilir ekmek dolabı 229 TL, Piranha darbeli matkap, avuç taşlama ve testere ise 499 TL' den verilecek.



29 Şubat 6 Mart A101 AKTÜEL KATALOĞU SOFRALARI DA ŞENLENDİRECEK!

Köy Sofrası pilavlık pirinç 5 Kg 99,90 TL, Tat dermason fasülye 59,90 TL, Çerezya Kudüs hurması 99,90 TL, Şanal tepsi kadayıf 400 g ise 35,90 TL' den sofralarınızda yerini alacak. Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç ise 51 TL, Şanal şekerpare 250 g 19,90 TL' den ağzınızı tatlandıracak.





A101 Şubatın son gününde daha bir çok üründe devasa indirimlerle müşterileriyle buluşmaya hazırlanıyor. 6 Mart'a kadar sürecek olan indirimlerde ise stoklar bitmeden yetişen kampanyadan yararlanacak.