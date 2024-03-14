A101 indirimin kralını yaptı! Bu ürünleri yarı fiyatına almak isteyen 3 gün beklesin!

14 Mart 2024 tarihli A101 aktüel ürün kataloğu dikkat çekti. Uygun fiyatlı market zincirlerinden biri olan A101 market zincirinin güncel ürün kataloğu konusunda vatandaşlar yeni indirimli ürünleri incelemeye başladı. Her hafta çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla kamuoyuna sunmayı sürdüren 14 Mart 2024 tarihli A101 güncel ürün kataloğunu kamuoyuna duyurdu.

Perşembe günü A101'de; SEG çamaşır ile bulaşık makinelerinden Jwin müzik aletlerine, Nisanla saç maşalarından Sinbo çay makinelerine, Singer Brillance dikiş makinelerinden çelik cezvelere kadar pek çok seçenek mevcut.

A 101 14 Mart 2024 Tarihli Aktüel Ürün Kataloğu







































































