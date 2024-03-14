Bist 100
8.914,22 0%
DOLAR
32,13 0,26%
EURO
35,23 0,17%
ALTIN
2.221,77 -0,38%

A101 indirimin kralını yaptı! Bu ürünleri yarı fiyatına almak isteyen 3 gün beklesin!

Her hafta çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla kamuoyuna sunmaya devam eden A 101 zincir marketi, 14 Mart 2024 tarihli güncel ürün kataloğunu yayınladı.

Yayın Tarihi: 14.03.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 13:25
A101 indirimin kralını yaptı! Bu ürünleri yarı fiyatına almak isteyen 3 gün beklesin!

14 Mart 2024 tarihli A101 aktüel ürün kataloğu dikkat çekti. Uygun fiyatlı market zincirlerinden biri olan A101 market zincirinin güncel ürün kataloğu konusunda vatandaşlar yeni indirimli ürünleri incelemeye başladı. Her hafta çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla kamuoyuna sunmayı sürdüren 14 Mart 2024 tarihli A101 güncel ürün kataloğunu kamuoyuna duyurdu.

Perşembe günü A101'de; SEG çamaşır ile bulaşık makinelerinden Jwin müzik aletlerine, Nisanla saç maşalarından Sinbo çay makinelerine, Singer Brillance dikiş makinelerinden çelik cezvelere kadar pek çok seçenek mevcut.

A 101 14 Mart 2024 Tarihli Aktüel Ürün Kataloğu

A 101 14 Mart 2024 Tarihli Aktüel Ürün Kataloğu

A 101 14 Mart 2024 Tarihli Aktüel Ürün Kataloğu

A 101 14 Mart 2024 Tarihli Aktüel Ürün Kataloğu

A 101 14 Mart 2024 Tarihli Aktüel Ürün Kataloğu

A 101 14 Mart 2024 Tarihli Aktüel Ürün Kataloğu

A 101 14 Mart 2024 Tarihli Aktüel Ürün Kataloğu

A 101 14 Mart 2024 Tarihli Aktüel Ürün Kataloğu

A 101 14 Mart 2024 Tarihli Aktüel Ürün Kataloğu

A 101 14 Mart 2024 Tarihli Aktüel Ürün Kataloğu

A 101 14 Mart 2024 Tarihli Aktüel Ürün Kataloğu

A 101 14 Mart 2024 Tarihli Aktüel Ürün Kataloğu

A 101 14 Mart 2024 Tarihli Aktüel Ürün Kataloğu

A 101 14 Mart 2024 Tarihli Aktüel Ürün Kataloğu

A 101 14 Mart 2024 Tarihli Aktüel Ürün Kataloğu

A 101 14 Mart 2024 Tarihli Aktüel Ürün Kataloğu




İLGİLİ HABERLER

Gram altın o tarihte 3500 TL'ye fırlayacak! Altını olan olmayan kuyumcuya koşacak!

Gram altın o tarihte 3500 TL'ye fırlayacak! Altını olan olmayan kuyumcuya koşacak!

Ramazan sofralarına o bankadan destek! Bunu yapanın hesabına 750 TL ek nakit yatırılacak!

Ramazan sofralarına o bankadan destek! Bunu yapanın hesabına 750 TL ek nakit yatırılacak!

Evine doğalgaz faturası gelenler dikkat! Bunu yapanlar artık para ödemeyecek!

Evine doğalgaz faturası gelenler dikkat! Bunu yapanlar artık para ödemeyecek!

Emeklilik reformunu Erdoğan açıklamıştı: 2 yeni düzenleme onaylandı

Emeklilik reformunu Erdoğan açıklamıştı: 2 yeni düzenleme onaylandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine bedava oldu! Artık tek kuruş ödemeyecekler
2
O markalı çay alanlar hemen çöpe atsın! Marketlerden toplatılıyor
3
İstanbul'da o kişilere toplu taşıma bedava! Tek şart aranacak
4
Kararmış ocakları tek hamlede ışıldatıyor! Deterjansız kolay çözüm
5
En lezzetli makarna meğer böyle yapılıyormuş! Ünlü restoranların makarna sırrı!
6
Akşamdan kalan ramazan pidelerini lezzet şölenine çevirin! Pideli börek tarifi!
7
A101 indirimin kralını yaptı! Bu ürünleri yarı fiyatına almak isteyen 3 gün beklesin!

Adalet Bakanlığı personel alımı! Bakanlık'tan o kadrolar için flaş duyuru geldi

Akşamdan kalan ramazan pidelerini lezzet şölenine çevirin! Pideli börek tarifi!

Araba almak isteyenlere acil uyarı! O tarihten sonra sıfır ve ikinci el otomobile okkalı zam geliyor!

Ramazan sofralarına o bankadan destek! Bunu yapanın hesabına 750 TL ek nakit yatırılacak!

Seçim öncesi son kozlar oynandı: Çalışana yüzde 53 zam

A101 indirimin kralını yaptı! Bu ürünleri yarı fiyatına almak isteyen 3 gün beklesin!

Evine doğalgaz faturası gelenler dikkat! Bunu yapanlar artık para ödemeyecek!

Öğrenciye toplu ulaşım desteği: Başvuran öğrenciye her ay 1500 TL verilecek

Emeklilik reformunu Erdoğan açıklamıştı: 2 yeni düzenleme onaylandı

Evinin tapusu olanlar aman dikkat! O tarihten sonra tamamen zorunlu olacak!

Uçuşa geçen gram altına İslam Memiş freni! Düşeceği rakamı ve tarihi ilk kez açıkladı

Gram altın o tarihte 3500 TL'ye fırlayacak! Altını olan olmayan kuyumcuya koşacak!