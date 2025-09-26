AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Vilcinskas Şanlıurfa'da Fotoğraf Sergisini Açtı

AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Şanlıurfa'da 'Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler' fotoğraf sergisinin açılışına katıldı; sergi AB destekli 46 projeyi ve 33 fotoğrafı içeriyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:47
'Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler' temalı sergi Şanlıurfa'da ziyaretçilerini bekliyor

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Şanlıurfa'da düzenlenen 'Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler' temalı fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

Sergi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Etkinlikte, AB'nin Türkiye'deki kültürel mirasın korunmasına yönelik desteklediği projelere ait fotoğraflar sergilendi.

Vilcinskas konuşmasında, serginin tarihi bir mekânda açılmasının taşıdığı anlamın önemine değindi ve eserlerin Türkiye ile AB arasındaki ortaklığı yansıttığını vurguladı. Konuşmasında, sergide yer alan 46 projenin Türkiye'nin zengin mirasını ve ortak çalışmanın derinliğini gösterdiğini belirtti.

Vilcinskas, Göbeklitepe'nin korunmasına AB desteğinin bulunduğunu hatırlatarak, özellikle Göbeklitepe'nin korunması amacıyla alanın üstünün korunması için bir çatı inşa edilmesine AB'nin katkı sunduğunu ifade etti. Fotoğrafların ortak mirasın zenginliğini anlattığını; kültürün değişen, uyum sağlayan ve yaşamı şekillendirmeye devam eden bir unsur olduğunu söyledi. Vilcinskas, ziyaretçileri sergiyi "gözlerinizi ve kalplerinizi açarak" gezmeye davet etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Karataş ise kentin sadece arkeolojik ve mimari mirasıyla değil, müziği, mutfağı, edebiyatı ve yaşayan gelenekleriyle de dünyanın dikkatini çeken bir merkez olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından davetliler, Türkiye'nin çeşitli illerindeki tarihi yapıları konu alan 33 fotoğraftan oluşan sergiyi gezdi.

