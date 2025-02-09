Abant'ta Hafta Sonu Kar Keyfi: Doğa Tutkunları Buluştu

Abant'ta Kar Manzarasında Hafta Sonu Keyfi

Boluda etkili olan yağışların ardından karla kaplanmış Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonunu değerlendirmek isteyen kar tutkunlarının akınına uğradı.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Abant, doğal güzellikleri ve kar yağışının güzellikleriyle gelen ziyaretçileri ağırladı. Hafta sonu boyunca aralıklarla yağan kar, parkın bembeyaz bir örtü ile kaplanmasını sağladı.

Günübirlik ya da konaklama amaçlı gelen misafirler, kar kalınlığının yer yer 15 santimetre'ye ulaştığı göl çevresinde yürüyüş yaparak, kar manzarasının tadını çıkarttı.

Çocuklar da aileleriyle birlikte kar topu oynayarak eğlenceli anlar yaşadı. Eğimli alanlarda kızak, şambrel ve poşetlerle kayarak keyifli vakit geçirdi.

İstanbul'dan Abant'a gelen 60 yaşındaki Kadriye Biçer, karda eğlenmeyi sevdiğini belirterek, çocukları ve torunlarıyla birlikte karın tadını doyasıya çıkardıklarını ifade etti.

Bolu'da yağışın ardından karla kaplanan Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonunda karın tadını çıkarmak isteyenlerin ilgisiyle karşılaştı. Tatilciler, şambriyel, kızak ve poşatlerle kayarak doyasıya eğlendi.

Bolu'da yağışın ardından karla kaplanan Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonunda karın tadını çıkarmak isteyenlerin ilgisiyle karşılaştı. Tatilciler, şambriyel, kızak ve poşatlerle kayarak doyasıya eğlendi.