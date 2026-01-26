ABD'de Kar Fırtınası Kabusu: 13 Bin Uçuş İptal, 953 Bin Kişi Elektriksiz

Yayın Tarihi: 26.01.2026 03:45
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 03:53
Geniş bölgeyi vuran fırtına hayatı felç etti

ABD’de etkisini sürdüren kar fırtınası nedeniyle en az 13 bin uçuş iptal edildi, 953 bin kişi elektrikten yoksun kaldı. Olaylar ülke genelinde ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, sokakta yaşayan 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu ve "Bu kişilerin ölüm sebeplerini kesin olarak bilmiyoruz ancak bu durum aşırı soğukların özellikle evsiz komşularımız için ne kadar tehlikeli olabileceğini bizlere hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Basında yer alan haberlere göre Tennessee, Mississippi, Louisiana, Teksas, Kentucky, Georgia, Batı Virginia ve Kuzey Carolina eyaletlerinde en az 953 bin kişiyi etkileyen elektrik kesintileri yaşandı. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, 213 milyon kişiye yönelik farklı seviyelerde hava durumu uyarıları yayınlandığını açıkladı.

Kar kalınlığı ölçümleri şu şekilde bildirildi: Indiana 33 cm, Missouri 30 cm, Ohio 28 cm, Arkansas 20 cm, Illinois 20 cm, Kansas 20 cm, Oklahoma 18 cm, Teksas 15 cm ve Tennessee 13 cm. Bu yağışlar kara trafiğinde aksamalara yol açtı.

New York'ta örgün eğitime ara

Olumsuz hava koşulları New York kentini de etkiledi; bazı bölgelerde kar kalınlığı 24 cm olarak kaydedildi. Belediye Başkanı Zohran Mamdani Pazartesi günü kentteki tüm devlet okullarında uzaktan eğitime geçildiğini açıkladı.

Federal ve bölgesel acil durum ilanları

ABD Başkanı Donald Trump fırtınaları "tarihi" olarak nitelendirerek Kuzey Carolina, Güney Carolina, Virginia, Batı Virginia, Tennessee, Georgia, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi ve Indiana eyaletlerinde federal acil durum ilan etti. ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise başkent Washington DC’nin bulunduğu Columbia bölgesi ve 17 eyalette hava acil durumu ilan edildiğini bildirdi.

