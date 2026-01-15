Şanlıurfa'da Eksi Derecelerde Sokakta Kalan Aileye Vali Hasan Şıldak'tan Müdahale

Şanlıurfa'da eksi derecelerde sokakta kalan aile, Vali Hasan Şıldak'ın talimatıyla Haliliye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kış evine yerleştirildi.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 22:51
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 22:51
Vali talimatıyla vakıf ekipleri harekete geçti

Hava sıcaklığının eksi derecelerde seyrettiği Şanlıurfa'da, sokakta kalan bir aileye Vali Hasan Şıldak'ın talimatıyla Haliliye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sahip çıktı.

Ailenin durumu, bir vatandaşın sosyal medya hesabından Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı etiketleyerek yaptığı paylaşım ile ortaya çıktı. Paylaşım kısa sürede karşılık buldu; duruma kayıtsız kalmayan Vali Şıldak, vakıf yetkililerine gerekli talimatları verdi.

Vali Şıldak'ın talimatı doğrultusunda harekete geçen ekipler, sokakta kalan aileyi bulundukları yerden alarak vakfa ait kış evine yerleştirdi.

Ailenin temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden yapılan hızlı müdahale ve devletin sosyal duyarlılığına teşekkür etti.

SOKAKTA KALAN AİLEYE DEVLET SAHİP ÇIKTI

